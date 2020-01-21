ШЭНЬЧЖЭНЬ (SHENZHEN), Китай, 21 января 2020 г. /PRNewswire/ -- Компания ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), крупный международный поставщик телекоммуникационных решений, а также корпоративных и потребительских технологий для мобильного Интернета, сегодня обнародовала доклад своего технического директора Вана Сиюя (Wang Xiyu), в котором он делится своими взглядами на предстоящую эпоху 5G.

Ниже представлен полный текст аналитической статьи под названием "5G: стремление к устойчивому росту на фоне высоких ожиданий":

В 2019 году более 50 телекоммуникационных операторов по всему земному шару анонсировали коммерческий запуск сетей 5G, для создания которых было использовано свыше 200 000 новых базовых станций 5G Sub-6GHz. Однако, процесс коммерческого внедрения технологий 5G по-прежнему находится на начальном этапе создания инфраструктуры, о чем свидетельствует тот факт, что масштабные работы по созданию сетей нового поколения в настоящий момент ведутся только в Китае, Южной Корее, США, а также в нескольких странах Европы и Ближнего Востока. По прогнозам, в 2020 году Китай построит свыше 500 000 базовых станций 5G, что ускорит глобальный процесс внедрения данной технологии. В настоящий момент, полномасштабное внедрение 5G затрудняется целым рядом проблем, включая более жесткие требования к плотности базовых станций, пониженному коэффициенту энергопотребления и прибыльности бизнес-моделей. К тому же операторы стремятся обеспечить окупаемость своих инвестиций посредством различных отраслевых вертикалей и совместной экосистемы, предоставляющей всем отраслям промышленности и бизнеса доступ к возможностям 5G-инноваций.

Десять лет назад, несмотря на существовавшие факторы неопределенности, в мире наступила эпоха 4G. Технологические разработки в сочетании с инновационными практиками поспособствовали коммерческому развертыванию 4G, позволив мобильному интернету ускорить процесс социальных преобразований.

Технологический прогресс как движущий фактор для масштабной коммерциализации 5 G

Несмотря на тот факт, что по сравнению с 4G сети нового поколения отличаются гораздо меньшими объемами потребления энергии из расчета на байт информации, энергоэффективность по-прежнему остается ключевым вопросом для сетей 5G, которые должны повысить скорость обработки данных в десятки раз. Чипсеты определяют производительность, интеграцию, энергопотребление и другие базовые параметры продуктов, именно поэтому процесс производства наборов микросхем играет важнейшую роль в разработке инновационных решений. В прошлом технология изготовления чипсетов 28 нм, предназначенных как для системного оборудования, так и для мобильных устройств, дала толчок коммерческому внедрению 4G. А сегодня стимулом для коммерциализации сетевых технологий нового поколения должен послужить чипсет 7 нм. Разработав собственные чипы радиомодема и DIF 7 нм, ZTE добилась значительных успехов, таких как улучшение интеграции на 40%, увеличение выходной мощности сквозной ВЧ более чем на 20%, а также 30%-ое уменьшение энергопотребления и веса продукта. В 2020 году эти чипсеты будут широко использоваться в сетях 5G. На протяжении последующих лет непрерывное внедрение технологических инноваций обеспечит дальнейшее уменьшение веса устройств и сокращение объемов потребляемой ими энергии. Поэтому разработка передовых чипсетов 7 нм/5 нм позволит укрепить лидерские позиции 5G-продуктов от ведущих вендоров мира.

Проблему покрытия, связанную с диапазоном более высокочастотных спектров 5G, могут решить такие технологии, как Massive MIMO. Таким образом, плотность базовых станций 5G в городских зонах не будет отличаться от сетей 4G.

Мультвендорная интеграция остается самым большим препятствием для коммерческого внедрения 5GC. На сегодняшний день модели облачная архитектура (CNA) и сервис-ориентированная архитектура (SBA) уже достигли программно-аппаратного разделения и были успешно введены в коммерческое использование. Алгоритмы сетевого сегментирования позволяет обеспечить автоматическое перекрестное развертывание в RAN, транспортных и базовых сетях, создаваемых одним вендором. В настоящее время операторы изучают возможности мультивендорной интеграции для улучшения стандартов в области управления, облегчающих автоматическое комплексное развертывание. Типичные услуги, которые появляются при коммерциализации 5G, включая услуги 5G VoNR и SMS, услуги биллинга, передачу обслуживания абонента от одной базовой станции к другой и миграцию пользовательских данных без смены SIM-карт или номеров, прошли тестирование совместимости (IOT) и доказали свою способность поддерживать сценарии eMBB. Стандарты для вертикально ориентированных сервисов, таких как высокоточное позиционирование 5G, ESTUN, NPN, TSN и 5G LAN, становятся все более зрелыми. ZTE является ведущим игроком в продвижении коммерциализации 5G на основе зрелых продуктов базовой сети 5G, полевых испытаний и производительности сети.

Поскольку процесс разработки 5G по-прежнему находится на начальном этапе, стандарты для пользовательского оборудования и систем нового поколения до конца не сформулированы. В этой ситуации на первый план в вопросах унифицированного ввода в эксплуатацию и максимально эффективного использования частотных диапазонов выходят вендоры, обладающие комплексным арсеналом инструментов 5G. В феврале 2019 года компания ZTE представила первый в Китае коммерчески доступный смартфон 5G - Axon 10 Pro 5G. К концу года объемы международных поставок гаджетов нового поколения достигли 5-миллионной отметки. На долю устройств 5G пришлось 0,15% всех поставок смартфонов в мире. В первом квартале 2020 года ZTE планирует представить линейку мультимодальных многочастотных смартфонов 5G нового поколения, ярким представителем которой служит модель Axon 11. По предварительным оценкам, к концу текущего года минимальная стоимость смартфонов 5G от ZTE составит 300 долл. США. Столь же стремительно будет снижаться и стоимость модулей SA для отраслевых вертикалей. По мере более широкого внедрения сетей 5G международные телекоммуникационные операторы прогнозируют, что к концу 2020-го численность пользовательского оборудования 5G по всему миру достигнет 160 млн единиц.

Коммерческое развертывание 5 G стимулирует процесс цифровой трансформации

ZTE активно сотрудничает с партнерами по отраслевой вертикали в вопросах извлечения максимальной выгоды из каждого прикладного сценария. В партнерстве с Sany Heavy Industry, новостным агентством "Синьхуа", администрацией порта Тяньцзинь, корпорацией Suning компания осваивает пути к углубленной интеграции 5G с технологическими процессами в различных отраслях промышленности и бизнеса, стимулируя всеобъемлющий процесс цифровой трансформации.

Практика внедрения технологий 5G во всевозможных отраслевых вертикалях показывает, что сочетание реальных и виртуальных сценариев является жизненно важной потребностью современной индустрии. Во многих прикладных сценариях 5G видеосервисы служат основной предпосылкой для перехода на цифровые технологии. Несмотря на способность сетей 4G поддерживать передачу текста, данных, изображений и небольших видеофайлов, 5G обеспечивает надежную передачу управляющих сигналов и стабильное функционирование видеосервисов, позволяющих осуществлять взаимодействие в режиме реального времени с детерминированной задержкой. Содействуя цифрофизации общества и интегрируя системы цифрового управления в прикладные сценарии, 5G дает толчок к ускоренному переходу на цифровые технологии.

В эпоху 2G операторы сосредоточились на построении сетевой инфраструктуры, чтобы пользоваться исключительными преимуществами, предоставляемыми сетью. Это был их золотой век – время, когда преобладали голосовые услуги. В эпоху 3G и 4G слабая корреляция между контентом и сетями позволяла поставщикам услуг OTT (доставка видеосигнала от провайдера контента на устройство пользователя по сетям передачи данных) приобщиться к преимуществам, получаемым из существующих сетей. Поэтому те, кто остался в авангарде мобильного интернета и облачных вычислений, стали отраслевыми гигантами. В эпоху 5G требования к широкой полосе пропускания, высокой степени взаимодействия и детерминированной задержке сигнала делают сервисы более зависимыми от сетей, которые обеспечивают услуги контента, вычислений и хранения. Хотя 4G является катализатором бурно развивающихся облачных вычислений, 5G станет движущей силой для распределенных видео-сервисов в режиме реального времени и синхронизированных видеоуслуг в эпоху облачных вычислений. Операторы связи будут делиться преимуществами цифровой экономики на основе своих превосходных сетевых ресурсов и функциональных возможностей.

Сотрудничая с ведущими предприятиями из самых разных отраслей промышленности и бизнеса, компания ZTE делает все возможное для содействия развитию отраслевых вертикалей с помощью 5G и стремится предоставлять всем своим партнерам такие базовые на сегодняшний день возможности, как Cloud XR, ИИ, интеллектуальное взаимодействие, высокоточное позиционирование, смарт-безопасность и т.д.

Применение базового программного обеспечения стимулирует формирование мультивендорной экосистемы

В отличие от традиционной потребительской отрасли, цифровая трансформация отраслевых вертикалей требует более зрелой и развитой экосистемы, обеспечивающей повышение надежности с 99,9% до 99,999% и даже выше. Базовое программное обеспечение (операционные системы, базы данных и др.) имеет основополагающее значение для оптимального использования аппаратных и программных ресурсов.

Операционная система ZTE NewStart успешно применяется в ключевых сегментах телекоммуникационной отрасли, высокоскоростных железнодорожных перевозок, энергетического сектора, автомобилестроения и промышленной автоматизации. ОС NewStart, установленная на более чем 200 млн устройств, поставленных клиентам по всему миру, является фундаментальной технологией, обеспечивающей надежный и стабильный процесс социальной эволюции.

По мере увеличения объемов обработки данных и роста числа бизнес-транзакций в эпоху 5G традиционная сетевая архитектура с выделенными серверами и централизованными базами данных не способна поддерживать долгосрочное развитие сервисов. Все дело в весьма ограниченных параметрах производительности, гибкости и масштабируемости. Применение распределенных баз данных, характеризующихся повышенной производительностью и надежностью. гарантирует быстрое внедрение новых технологий в экосистему и устраняет риски ее сжатия, решает проблему сложной подготовки специалистов, а также высоких расходов на обслуживание выделенных серверов. Распределенная база данных GoldenDB от ZTE активно применяется ведущими банками мира в системах управления кредитными картами, удовлетворяя самые жесткие требования финансовых процессов. В ходе ежегодных глобальных распродаж 11 ноября и 12 декабря эта база данных помогает клиентам обработывать колоссальный объем транзакций по картам, подав тем самым наглядный пример для инновационных сценариев прикладного применения данного решения в других отраслях промышленности и бизнеса.

Компания ZTE активно содействует коммерческому внедрению технологий 5G и прилагает максимальные усилия к созданию "информационной магистрали", продвигая процессы цифровой трансформации посредством коммуникационных инструментов нового поколения. С помощью своей продуманной и популярной операционной системы NewStart и базы данных GoldenDB компания вносит значительный вклад в процветание всей экосистемы.

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