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Первая масштабная наземная электростанция Risen Energy подключена к энергосети Казахстана

 НИНБО(NINGBO), Китай, 21 января 2020 г. /PRNewswire/ -- Компания Risen Energy Co., Ltd. недавно сообщила об официальном подключении своей солнечной электростанции мощностью 50 МВт к национальной энергосети Казахстана.  Это первый в регионе крупномасштабный наземный энергетический объект с системой трекинга, успешно прошедший процедуру подключения к энергосети. Реализация данного проекта стала важной вехой в истории сотрудничества между Казахстаном и Китаем в сфере возобновляемой энергетики.

50MW power station project in Chulakkurgan, Kazakhstan

Строительные работы начались в середине 2019 года и весь процесс вплоть до подключения станции, расположенной в с. Чулаккурган, к национальной энергосети занял немногим более полугода. Для нужд проекта компания Risen Energy предоставила поликристаллические компоненты мощностью 330 Вт, а также построила новую бустерную станцию 110 кВ и линию передачи 110 кВ.

Risen Energy - первое китайское предприятие фотоэлектрической отрасли, инвестирующее строительство солнечных электростанций на территории Казахстана. Располагая обширными преимуществами первоклассной продукции и продуманной стратегией локализации, компания вложила средства в создание целого ряда солнечных ферм в этом регионе, за счет чего обеспечила себе прочные позиции на местном рынке и капитальные привилегии. Особого внимания заслуживают две электростанции установленной мощностью 40 и 50 мВт, получившие финансовую поддержку ЕБРР. Эти две проекта дали толчок международной экспансии китайского производителя.

С момента обнародования китайской инициативы "Пояс и путь" Risen Energy непрерывно и планомерно расширяет свое присутствие на зарубежных рынках. Кроме Казахстана компания открыла собственные представительства в Украине, Вьетнаме и других странах, охватываемых упомянутой инициативой, а также активно инвестирует проекты создания солнечных электростанций по всему земному шару, содействуя процессу реформирования глобального энергетического сектора в аспекте его экологически устойчивого развития.

Президент Risen Energy Се Цзянь (Xie Jian) отметил: "Успешное подключение новой станции к национальной энергосети повышает наш авторитет на казахском рынке, параллельно обеспечивая нам дополнительную конкурентоспособность и влияние на других рынках инициативы "Пояс и путь". Мы и дальше будем наращивать собственный инновационный потенциал в технологической сфере, осваивать новые рынки, развивать сотрудничество со всеми партнерами и предоставлять передовые фотоэлектрические решения потребителям по всему земному шару, принимая активное участие в модернизации глобальной энергетической структуры".

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/1078994/50MW_power_station.jpg

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Тина Фэн (Tina Feng), +86-574-59953077

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