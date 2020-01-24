{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Международная программа STEAM On Board от Makeblock должна к 2020 году охватить 10000 школ

ЛОНДОН (LONDON), 23 января 2020 г. /PRNewswire/ -- Компания Makeblock, мировой провайдер решений для STEAM-образования, 22 января вместе с 800 ведущими игроками образовательной отрасли приняла участие в выставке BETT London. В ходе мероприятия Makeblock представила свою стратегическую международную программу STEAM On Board. С помощью этой инициативы компания планирует в 2020 году создать международную учебную сеть, охватывающую 10 000 школ по всему земному шару.

Makeblock showcases at booth SC 24 at Bett London

Makeblock также сообщила, что в новом году основной целевой группой для нее станут педагоги и методисты учебных заведений. Несмотря на наличие у компании развитой международной сети школ и педагогических работников, уровень информированности общества о STEM-образовании по-прежнему далек от желаемого, что обусловлено ограниченным доступом к обучающим инструментам и учебным курсам. Посредством программы STEAM On Board компания Makeblock готова бесплатно предоставить обучающие продукты общей стоимостью 300 000 долл. США. Кроме того, с целью обеспечить дополнительную поддержку педагогической практике разработчик планирует провести ряд офлайн-тренингов по всему миру. "С помощью комплексных решений для STEM-образования Makeblock стремится популяризовать данное направление и предоставить учителям возможность открыть новую главу в современном образовании, особенно на стратегическом для нас европейском рынке", - отметил генеральный директор Makeblock Europe Юй Ху (Yu Hu).

На выставку в Лондон компания привезла наиболее репрезентативные продукты из своего ассортимента, включая недавно представленный многофункциональный 3D-принтер mCreate. Новинка оснащена системой смарт-планировки и выравнивания, позволяющей избежать различных ошибок при печати, а также выполнять функции лазерного гравировщика. 3D-принтер mCreate стал завершающим элементом в линейке STEM-продуктов от Makeblock и его появление укрепляет статус компании как одного из ведущих игроков экосистемы STEM-образования.

Зарегистрируйтесь по ссылке ниже, чтобы получить подарочный набор для написания программных кодов Makeblock в ходе выставки Bett: http://bit.ly/2TgWBQK

Кроме того, Makeblock активно наращивает партнерские связи со всемирно известными представителями отрасли. Разработанная компанией платформа ПО mBlock уже сотрудничает с создателями аппаратного обеспечения с открытым исходным кодом Micro:bit. Это решение было разработано ВВС для обучения британских школьников и студентов программированию и работе на вычислительных машинах. В результате формирования комплексного процесса обучения на базе программной платформы Makeblock региональным учебным заведениям будет необходимо освоить лишь одну общую систему для получения доступа к полному пакету образовательных решений, ориентированных на все этапы обучения от детского сада до вуза.

О компании Makeblock

Основанная в 2013 году компания Makeblock Co., Ltd. является ведущим провайдером образовательных решений STEAM. Специализируясь на рынке образовательных систем STEM для школ, учебных заведений и домашнего использования, компания представляет самый полноценный комплекс контентных решений, аппаратного и программного обеспечения, а также организует высококлассные конкурсы робототехники. Все продукты компании ориентированы на развлекательный и образовательный сегменты рынка STEM и предназначены для углубленной интеграции технологий в образовательный процесс. Следите за новостями @Makeblock в Facebook, Twitter или на веб-сайте www.makeblock.com.

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/1081132/Makeblock__Bett_London.jpg

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Ванесса Лю (Vanessa Liu), vanessa.liu@makeblock.com, +86-18576603272

Реклама на ТАСС
C конвейера компании Trina Solar сошел первый модуль 210
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС