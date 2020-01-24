Международная программа STEAM On Board от Makeblock должна к 2020 году охватить 10000 школ

ЛОНДОН (LONDON), 23 января 2020 г. /PRNewswire/ -- Компания Makeblock, мировой провайдер решений для STEAM-образования, 22 января вместе с 800 ведущими игроками образовательной отрасли приняла участие в выставке BETT London. В ходе мероприятия Makeblock представила свою стратегическую международную программу STEAM On Board. С помощью этой инициативы компания планирует в 2020 году создать международную учебную сеть, охватывающую 10 000 школ по всему земному шару.

Makeblock также сообщила, что в новом году основной целевой группой для нее станут педагоги и методисты учебных заведений. Несмотря на наличие у компании развитой международной сети школ и педагогических работников, уровень информированности общества о STEM-образовании по-прежнему далек от желаемого, что обусловлено ограниченным доступом к обучающим инструментам и учебным курсам. Посредством программы STEAM On Board компания Makeblock готова бесплатно предоставить обучающие продукты общей стоимостью 300 000 долл. США. Кроме того, с целью обеспечить дополнительную поддержку педагогической практике разработчик планирует провести ряд офлайн-тренингов по всему миру. "С помощью комплексных решений для STEM-образования Makeblock стремится популяризовать данное направление и предоставить учителям возможность открыть новую главу в современном образовании, особенно на стратегическом для нас европейском рынке", - отметил генеральный директор Makeblock Europe Юй Ху (Yu Hu).

На выставку в Лондон компания привезла наиболее репрезентативные продукты из своего ассортимента, включая недавно представленный многофункциональный 3D-принтер mCreate. Новинка оснащена системой смарт-планировки и выравнивания, позволяющей избежать различных ошибок при печати, а также выполнять функции лазерного гравировщика. 3D-принтер mCreate стал завершающим элементом в линейке STEM-продуктов от Makeblock и его появление укрепляет статус компании как одного из ведущих игроков экосистемы STEM-образования.

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Кроме того, Makeblock активно наращивает партнерские связи со всемирно известными представителями отрасли. Разработанная компанией платформа ПО mBlock уже сотрудничает с создателями аппаратного обеспечения с открытым исходным кодом Micro:bit. Это решение было разработано ВВС для обучения британских школьников и студентов программированию и работе на вычислительных машинах. В результате формирования комплексного процесса обучения на базе программной платформы Makeblock региональным учебным заведениям будет необходимо освоить лишь одну общую систему для получения доступа к полному пакету образовательных решений, ориентированных на все этапы обучения от детского сада до вуза.

О компании Makeblock

Основанная в 2013 году компания Makeblock Co., Ltd. является ведущим провайдером образовательных решений STEAM. Специализируясь на рынке образовательных систем STEM для школ, учебных заведений и домашнего использования, компания представляет самый полноценный комплекс контентных решений, аппаратного и программного обеспечения, а также организует высококлассные конкурсы робототехники. Все продукты компании ориентированы на развлекательный и образовательный сегменты рынка STEM и предназначены для углубленной интеграции технологий в образовательный процесс. Следите за новостями @Makeblock в Facebook, Twitter или на веб-сайте www.makeblock.com.

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/1081132/Makeblock__Bett_London.jpg

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Ванесса Лю (Vanessa Liu), vanessa.liu@makeblock.com, +86-18576603272