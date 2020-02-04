ССМ Хоккей приобретает СТЕП Лезвия для Коньков

МОНРЕАЛЬ, КВЕБЕК, 4 февраля 2020 г. /CNW Telbec/ - ССМ Хоккей, ведущий конструктор, производитель и распространитель хоккейной экипировки и сопутствующего снаряжения, с гордостью сообщает о приобретении СТЕП Лезвий для коньков Инк., производителя лезвий для коньков высокого качества СТЕП Сталь.

Основанная в 2000 г. СТЕП Сталь, штаб-квартира которой находится в г. Квебек, произвела подлинный переворот в создании лезвий для хоккейных коньков благодаря применению стали высшего качества, уникального производственного процесса и инновационной конструкции конфигурации. СТЕП – одна из наиболее известных хоккейных марок, повсеместно признанных хоккейной элитой, специалистами в области экипировки и профессиональными игроками.

"Причина, по которой мы решили приобрести СТЕП, проста: они так же, как и мы, одержимы проблемой качества и неустанно работают над созданием высокоточного инструмента который повышал бы уверенность игрока в каждом его движении; в этом заключается причина того, почему большинство игроков НХЛ, включая некоторых лучших в мире игроков, таких как Брент Бернс, Александр Овечкин и Джон Таварес, пользуются продуктами СТЕП Сталь. Ведь именно сталь связывает каждого хоккеиста со льдом, поэтому особенно важно, чтобы наши хоккеисты имели доступ к самому лучшему", –отметил Рик Блэкшоу, Генеральный директор ССМ Хоккей.

"Благодаря нашей лидирующей в отрасли технологии ботинок цельного корпуса, за счет которых передача энергии по сравнению с ботинками из двух частей возрастает на 34%, лучшим креплениям лезвий, которые удерживаются даже при щелчке, а теперь и лучшим лезвиям, ССМ повсеместно предлагает хоккеистам технологию, не имеющую равных", – добавил г-н Блэкшоу.

Маруан Набих, Финансовый директор ССМ Хоккей, заявил: "Такое стратегическое приобретение свидетельствует о серьезности наших намерений по инвестированию в инновации и обеспечению хоккеистов лучшими в мире коньками. Это история о том, как две ведущие в деле экипировки хоккеистов канадские компании объединяют усилия для создания лучших продуктов, позволяющих каждому игроку ЦЕЛИКОМ РЕАЛИЗОВАТЬ СВОИ ВОЗМОЖНОСТИ каждый раз, когда они выходят на лед".

Подъем планки на новую высоту

Жиль Клутье, президент и основатель СТЕП, продолжит свою деятельность в период перехода собственности, а потом будет работать в тесном сотрудничестве с Группой создания продукта ССМ и с фабрикой коньков для профессионалов в Сен-Жан-сюр-Ришелье. В СТЕП заняты 17 сотрудников, и все они внесут свои знания и опыт в дружную команду ССМ Хоккей.

"СТЕП и ССМ с 2016 г. вместе разрабатывают стальные лезвия для экстремальных видов спорта. Объединение с командой ССМ стало следующим логичным шагом в развитии наших отношений сотрудничества", – отметил г-н Клутье. – "ССМ разделяет наши цели, состоящие в поставке на рынок самой лучшей продукции для всех спортсменов, прежде всего, для профессиональных игроков. Углубление такого сотрудничества станет знаменательным событием и в будущем позволит ССМ достичь новых успехов в области инновационного развития. Благодаря объединенным усилиям мы получим возможность создавать самые совершенные коньки для игры в хоккей", – добавил г-н Клутье.

Начиная с 2020 г. все коньки ССМ как для профессионалов, так и для любителей, будут снабжены лезвиями СТЕП, причем уже в ближайшем будущем планируется выпуск продукции СТЕП в розничную продажу.

СТЕП Лезвия для коньков

Основанная в 2000 г. и базирующаяся в г. Квебек компания СТЕП является ведущим в мире производителем лезвий для коньков. В СТЕП используется шведская нержавеющая сталь высшего качества, за счет чего продукция компании представляет собой оптимальный выбор для использования в НХЛ, АХЛ, КХЛ и других профессиональных хоккейных объединениях, игрокам которых требуется высочайший уровень точности эксплуатационных качеств.

ССМ Хоккей

ССМ Хоккей – это ведущий конструктор, производитель и распространитель хоккейной экипировки и сопутствующего снаряжения. Головной офис компании, действующей в Канаде, Соединенных Штатах и Европе, расположен в Монреале. ССМ Хоккей обеспечивает экипировкой больше профессиональных хоккеистов, чем любая другая компания, ее продукцию используют такие хоккейные звезды первой величины, как Коннор Макдэвид, Алекс Овечкин, Сидни Кросби и Джон Таварес. ССМ Хоккей также является официальным поставщиком Американской хоккейной лиги, Канадской хоккейной лиги, нескольких национальных студенческих спортивных ассоциаций и национальных команд. Подробнее см.: www.ccmhockey.com.

Себастьян Будро

Национальный пресс-релиз

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