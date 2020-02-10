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Первый в Нью-Йорке жилой небоскреб по проекту Жана Нувеля готов к заселению

НЬЮ-ЙОРК (NEW YORK), 10 февраля 2020 г. /PRNewswire/ -- Компания Hines вместе с сингапурской Pontiac Land Group и Goldman Sachs Investment Group сегодня сообщили о начале заключения сделок купли-продажи апартаментов в 53 West 53 - первоклассном жилом небоскребе, возвышающемся над Музеем современного искусства (MoMA). Первые жильцы уже успешно заселились в свои квартиры.

Здание, созданное по проекту французского архитектора, лауреата Притцкеровской премии Жана Нувеля и дизайнера интерьеров Тьерри Деспонта, включает 145 квартир с одной - четырьмя спальнями, а также полноэтажные апартаменты и двухуровневые пентхаусы с личными лифтами. Конусообразный дизайн небоскреба и открытая структурная система, являющаяся фирменным знаком Жана Нувеля и носящая название "диагрид", обеспечивают каждой квартире уникальную планировку. Цены на апартаменты в новом кондоминиуме варьируются от 3,5 млн долл. США за однокомнатную квартиру до 63,82 млн долл. США за двухуровневый пентхаус с четырьмя спальнями.

"Жители и будущие покупатели получают уникальную возможность поселиться в архитектурном шедевре, поднявшем планку роскошной жизни на Манхэттане", - прокомментировал управляющий директор Hines Дэвид Пеник (David Penick).  

Кухни по индивидуальному проекту от Тьерри Деспонта оснащены полупрозрачными задними мраморными панелями в классическом стиле с фоновой подсветкой, шкафами из белого стекла с отделкой из полированного никеля от итальянской фирмы Molteni & C. Столешницы и кухонные острова из полированного мрамора со скошенными торцами идеально дополняют встроенные холодильники Sub-Zero, духовки и варочные поверхности от Miele. Вход в каждую квартиру 53 West 53 украшают элегантные и искусно изготовленные двери из древесины ореха с бронзовой фурнитурой, изготовленной фирмой E.R. Butler & Co. по индивидуальному проекту. В их дизайне прослеживаются линии выразительного силуэта небоскреба. Панорамные окна из трехслойного стекла сводят к минимуму наружные шумы и колебания температур, обеспечивая комфортную звукоизоляцию. 

Еще одна уникальная отличительная черта 53 West 53 заключается в том, что здание является частью архитектурного комплекса MoMA. На первых этажах небоскреба уже открылись три новых галереи, каждая из которых соединена с существующим пространством музея. Все жильцы дома становятся членами MoMA, что открывает перед ними потенциальную возможность проводить частные мероприятия в легендарном Саду скульптур.

Безупречные удобства, тщательно отобранный персонал и сервисы повышают комфорт жильцов 53 West 53 до принципиально нового уровня. Велнесс-центр от Wright Fit включает в себя плавательный бассейн длиной 65 футов, купель и гидромассажную ванну в окружении изысканных вертикальных садов, созданных именитым французским ботаником Патриком Бланком, а также корт для игры в сквош. На 46-м и 47-м этажах здания расположена двухсветная лаунж-зона с потрясающими панорамными видами на Сентрал-Парк и приватной столовой. Жильцы также могут воспользоваться сервисом доставки блюд на дом из ресторана, расположенного в здании. Среди других удобств комплекса – личная библиотека, двухсветный энологический зал для дегустаций, винные мини-погреба с контролируемой температурой, зал для частных кинопоказов, детская игровая комната и личные камеры хранения, приобретаемые по желанию жильцов.  Попасть в круглосуточный вестибюль комплекса с отделкой из выбеленного дуба, мрамора, алабастра, бронзы и позолоты, можно через два входа со стороны 53-й и 54-й улиц.

Для получения дополнительной информации или организации визита обращайтесь в Сorcoran Sunshine Marketing Group по номеру 212 688 5300 или посетите веб-сайт www.53W53.com 

Контактная информация для представителей СМИ:
Филип Рамирес (Philip Ramirez)
pramirez@optimistconsulting.com 
+1-347-564-6975

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