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Silicon Motion представит полный спектр продуктов на выставке Embedded World-2020

ТАЙБЭЙ (TAIPEI), Тайвань, 21 февраля 2020 г. /PRNewswire/ -- Компания Silicon Motion Technology Corporation (код Nasdaq GS: SIMO) ("Silicon Motion"), мировой лидер в сфере проектирования и маркетинга NAND-контроллеров для твердотельных запоминающих устройств, сегодня анонсировала свое участие в выставке Embedded World  25-27 февраля в немецком Нюрнберге, где разработчик планирует представить широкий спектр решений для встроенного хранения данных и встроенной графики (зал 1, стенд 1-139).

В частности, на стенде Silicon Motion можно будет познакомиться со следующими продуктами:

Решения FerriSSD®

FerriSSD, накопитель BGA-SSD под торговой маркой Silicon Motion, создан специально для широкого спектра встраиваемых приложений и отличается высокой производительностью при форм-факторе малого размера. Линейка SM689, доступная в стандартных отраслевых интерфейсах PCIe NVMe, SATA, PATA и SSD, поддерживает встраиваемые модули DRAM с резервированием данных в интерфейсе PCIe Gen3 x4, обеспечивая скорость последовательного чтения данных на уровне до 1,65 Гб/с и последовательной записи на уровне до 650 Мб/с. Устройства линейки SM681 DRAM-Less характеризуются оптимальным соотношением цены и производительности, избавляя пользователей от необходимости в дорогостоящих модулях DRAM и одновременно сохраняя высокую производительность за счет HMB (буфера памяти хоста). Накопители FerriSSD, доступные в коммерческих (C-temp) и промышленных (I-temp) температурных вариациях для режимов 3D TLC/MLC/SLC, отличаются уникальной гибкой конструкцией, поддерживающей конфигурации с широким диапазоном емкости памяти - от 4 Гб до 480 Гб, - а также полноценной защитой маршрута передачи данных со способностью к самокоррекции, обеспечиваемой новейшими запатентованными технологиями Silicon Motion.

Решения Ferri-UFS™

В основе решения лежат передовые технологии и опыт управления NAND. Разработка поддерживает расширенные опции UFS2.1, включая 2-полосный режим HS-Gear3 и очередь команд. Ferri-UFS с расширенным температурным диапазоном и поддержкой различных параметров емкости памяти также отлично способен удовлетворять уникальные нужды терминалов в точках продаж, сетевого и телекоммуникационного оборудования, а также широкого спектра передовых промышленных приложений. Отличаясь превосходной производительностью, поддержкой многозадачности и высокой стабильностью, решение превосходно отвечает потребностям разнообразных мобильных устройств и встраиваемых/портативных приложений.

Решения Ferri-eMMC®

В решении Ferri-eMMC флэш-память NAND и встроенный микроконтроллер сочетаются с фирменным ПО в рентабельном форм-факторе. Накопители этой линейки соответствуют стандартам интерфейса и протокола JEDEC/eMMC 4.5/5.0/5.1. Ferri-eMMC отлично подойдет для широкого спектра прикладных сценариев и имеет сертификат соответствия требованиям автомобильной промышленности AEC-Q100. Решения Ferri-eMMC на базе проверенных опытом технологий контроллера Silicon Motion eMMC и фирменного ПО характеризуются расширенными опциями управления NAND, возможностями коррекции ошибок, контроля дефектных блоков и мониторинга рабочего состояния устройства. Продуманная комбинация этих функций и характеристик обеспечивает Ferri-eMMC способность гарантировать стабильность и защиту данных, не имеющие себе равных на рынке.

СнК для графических дисплеев

Новая СнК для графических дисплеев от Silicon Motion обеспечивает высокую производительность как отдельным дисплеям, так и комплексам из устройств со сверхвысоким разрешением формата 4K, посредством интерфейсов PCIe, USB, Ethernet и Wi-Fi. В число целевых прикладных сценариев для данной разработки входят графические устройства PCIe, дисплейные док-станции/адаптеры на базе USB, USB-мониторы, клиенты, не требующие установки ПО, терминалы в точках продаж, беспроводные дисплеи, цифровые информационные табло, системы видеоконференций и т.д. Дисплейные СнК от Silicon Motion способны подключаться к хост-устройствам посредством PCI-Express или интегрированного интерфейса USB 3.0 c применением нашей технологии Content Adaptive Technology (САТ), в основе которой лежат адаптивные алгоритмы сжатия контента для последующей передачи через USB или сеть.

О компании Silicon Motion:

Наша компания является мировым лидером в поставках флэш-контроллеров NAND для твердотельных запоминающих устройств, а также крупнейшим поставщиком контроллеров для SSD.  Мы располагаем широчайшим портфелем контроллерных технологий, а наши продукты активно используются в различных встраиваемых системах хранения данных - например, в SSD и eMMC+UFS, предназначенных для смартфонов, ПК, а также коммерческих и промышленных систем. За последние десять лет мы поставили нашим клиентам свыше шести миллиардов NAND-контроллеров - больше, чем любая другая компания в мире. Мы также предоставляем высокопроизводительные гипермасштабируемые решения для ЦОД и промышленных SSD. В число наших клиентов входят большинство вендоров NAND-флэша, производителей модулей для запоминающих устройств и ведущих ОЕМ-производителей. Для получения дополнительной информации о компании Silicon Motion посетите наш веб-сайт: www.siliconmotion.com.

Контактная информация для представителей СМИ:
Минни Линь (Minnie Lin)
директор департамента маркетинговых коммуникаций
Tел.: +886-2-2219-6688x3010   
E-mail: minnie.lin@siliconmotion.com

 

Контактная информация коммуникационного отдела по вопросам продаж и маркетинга:
Роберт Фань (Robert Fan)
президент SMI USA
Тел.: +1-408-519-7219
E-mail: rfan@siliconmotion.com

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