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Huawei представила сеть 5G, способствующую успеху технологий нового поколения

ЛОНДОН (LONDON), 25 февраля 2020 г. /PRNewswire/ -- С программной речью в ходе презентации продуктов и решений Huawei в Лондоне выступил президент подразделения маркетинга и продаж Huawei Carrier BG Пэн Сун (Peng Song). В своем докладе он анонсировал запуск сверхсовременной сети 5G, которая поможет операторам достичь коммерческого успеха с применением новых технологий.

Как гласит китайская пословица, "чтобы стать богатым, сначала проложите дорогу". Так и коммерческий успех операторов должен основываться на самой современной 5G-сети, отличающейся простотой, интеллектуальностью, экологичностью, а также поддержкой сверширокой пропускной способности и комплексного внедрения технологий ИИ. 

Сверхсовременная сеть 5G, презентация которой состоялась в ходе мероприятия, - это не просто демонстрационная модель. Система включает в себя ряд продуктов и решений, в числе которых: упрощенная сеть радиодоступа (RAN), умная IP-сеть, транспортная сеть со сверхширокой полосой пропускания, "зеленые соединения", а также комплексные сервисы 5G на базе технологий ИИ.

  • Упрощенная сеть RAN ускоряет процессы развертывания 5G: в основе упрощенной сети RAN лежат три продукта: самая легкая в отрасли антенна Massive MIMO 3-го поколения; антенная система Blade AAU с высочайшим уровнем интеграции; а также сверширокополосная AAU 400 МГц. Эти решения ориентированы на устранение разнообразных "болевых точек" в ходе монтажа, комплектования площадок и распределения разрозненных частотных диапазонов, содействуя операторам в быстром развертывании 5G. Антенна Massive MIMO 3-го поколения с поддержкой 64T64R отличается малым весом и простотой установки. Blade AAU поддерживает активную и пассивную интеграцию во всех частотных поддиапазонах 6 ГГц, что заметно сокращает время, необходимое на комплектацию площадок базовых станций. Сверширокополосная система AAU 400 МГц опережает отрасль на целое поколение.
  • Умная IP-сеть является абсолютным лидером отрасли в вопросах поддержки обязательных SLA: посредством данного решения IP-сети типа "best-effort" могут с легкостью трансформироваться в системы с обязательными соглашениями SLA. Благодаря гибкому сетевому сегментированию на базе технологии FlexE, умная IP-сеть может похвалиться высочайшей в отрасли точностью "нарезки" на уровне 1 Гб/с. Это в 5 раз выше среднеотраслевого показателя. Взаимодействуя с Network Cloud Engine (NCE) и используя SRv6, умная IP-сеть является первым решением, поддерживающим фиксированное время задержки. В основе этого решения также лежит технология потоковой информационной телеметрии (In-situ Flow Information Telemetry (iFIT)), а это означает, что на локализацию любой ошибки затрачиваются считанные минуты, а сама сеть является высокодоступной.
  • Сверхширокополосная транспортная сеть с первым в отрасли модулем 800G: данный продукт обеспечивает скорость передачи данных на уровне 48 Тб/с по одиночному оптоволоконному кабелю, что на 40% выше среднеотраслевого показателя. Подобная технология гарантирует плавную модернизацию транспортной сети на протяжении следующих 10 лет.
  • "Зеленые соединения" снижают объемы потребления энергии базовыми станциями 5G: в антенной системе 5G AAU используются высокоинтегрированные чипы от компании Huawei, сокращающие потребление энергии на 15%. Решение PowerStar на базе технологий ИИ таже поддерживает координацию между различными стандартами и частотными диапазонами, снижая общий показатель потребления энергии сетью на 15-20%.
  • Комплексные сервисы 5G с применением ИИ открывают путь к эпохе умных цифровых технологий: искусственный интеллект используется на всех этапах управления жизненным циклом 5G. Благодаря этому, процесс сетевого планирования становится более точным, обеспечивая повышенное качество обслуживания потребителей, а построение сети отличается большей гибкостью, гарантируя более высокое качество и таргетность сервисов, а также оперативное устранение всех возникающих проблем.

"Представленная нами сегодня сверхсовременная сеть 5G - это лишь верхушка громадного айсберга, - комментирует Пэн Сун. - Мы непрерывно вкладываем усилия и средства в развитие базовых теорий, разработку новых материалов и алгоритмов для передовых продуктов и решений в стремлении содействовать коммерческому успеху технологий 5G".

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Чжэн Синьи (Zheng Xinyi), +86-136-895-70489

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