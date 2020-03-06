Беспроводные наушники PaMu Scroll от Padmate получили премию iF Design Award-2020

СЯМЫНЬ (XIAMEN), Китай, 6 марта 2020 г. /PRNewswire/ -- Наушники PaMu Scroll от производителя инновационных электронных девайсов Padmate удостоились престижной немецкой премии iF Design Award-2020. Вслед за новостью о получении награды в Гамбурге компания Padmate анонсировала новую кампанию по привлечению дистрибьюторов для своего потрясающего продукта.

Главный конструктор Padmate Цай Сяолу (Cai Xiaolu) отметил: "Вдохновением для создания PaMu Scroll послужили древние китайские свитки, использовавшиеся для передачи информации в форме текста и иллюстраций - так же, как наша Bluetooth-гарнитура передает голос".

Уникальный чехол PaMu Scroll, напоминающий рукописный свиток, отражая саму суть китайских форм выражения, отличает этот продукт от других аналогов на рынке Bluetooth-наушников, привлекая пользователей, стремящихся проявлять собственную индивидуальность. В сотрудничестве с пекинским Дворцовым музеем компания представила наушники Scroll с тематическим дизайном в стиле традиционного парчового одеяния китайских императоров.

Беспроводная гарнитура PaMu Scroll обеспечивает исключительное качество звука и высокую точность передачи голоса. Наушники с чрезвычайно эргономичным дизайном весят всего 5 граммов, обеспечивая дополнительный комфорт при ношении в ухе. Рейтинг водостойкости на уровне IPX6 гарантирует возможность использования гарнитуры в любых условиях, не беспокоясь об их безопасности при пробежке или по дороге на работу под дождем.

Компания Padmate также анонсировала старт рекрутинговой кампании по привлечению международных представителей, заинтересованных в дистрибуции ее продукции. Разработчик продолжит экспериментировать со "свиткоподобным" дизайном и представлять новые, по-настоящему беспроводные Bluetooth-наушники, обеспечивающие своим пользователям непревзойденное удобство и комфорт. Все заинтересованные лица могут обращаться по адресу электронной почты info@padmate.cn .

Основанная в 2011 году компания Padmate разрабатывает и производит инновационные Bluetooth-наушники и электронные устройства для здорового образа жизни с использованием высоких технологий. Команда разработчиков черпает вдохновение для своих уникальных продуктов в окружающих нас объектах природы, приятных для каждого человека, а также в классических стилях моды, превращая каждое устройство в настоящее произведение искусства. В 2018 и 2019 годах компания представила два продукта PaMu Scroll и PaMu Slide на Indiegogo, получив поддержку 80 000 частных инвесторов и поставив сразу два новых рекорда для этой платформы. PaMu, бренд аудиопродуктов в ассортименте Padmate, ориентирован на создание персонализированных изделий, получающих высокое признание экспертов сферы анализа потребительских качеств продуктов, а также лучшие рекомендации от игроков NBA Спенсера Динвидди и Кайла Кузмы.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Эми (Amy), 86-592-5924037, pr@padmate.cn