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L'Oreal Paris запускает международную программу обучения против уличных домогательств

Компания L'Oréal Paris совместно с НГО Hollaback! разрабатывает проект по обучению миллиона мужчин и женщин правилам поведения в случае обнаружения ситуации преследования на улицах

 ПАРИЖ, 6 марта 2020 г. /PRNewswire/ -- Результаты международного опроса на тему сексуальных домогательств в общественных местах, проведенного при поддержке исследовательской компании Ipsos, исследователей Корнельского университета и компании L'Oréal Paris. В этом исследовании изучаются проблемы преследования в широком масштабе с помощью онлайн-интервью в восьми странах с различной системой общественных ценностей и культурных норм. 15 500 человек всех возрастных групп были опрошены о пережитом ими опыте преследования с двух позиций — как жертвы и как свидетели. Результаты исследования подтверждают решимость L'Oréal Paris встать на защиту всех женщин, помогая укрепить их самооценку, и противостоять уличному насилию в повседневной жизни. L'Oréal Paris и Hollaback! разрабатывают программу обучения свидетелей «Stand Up» против уличных домогательств.  

Для просмотра мультимедийного пресс-релиза перейдите по ссылке: https://www.multivu.com/players/uk/8700951-loreal-stand-up-against-street-harassment/

Движение против преследования на улицах

В Международный женский день 8 марта компания L'Oréal Paris запускает в пяти странах[2] и позднее в этом году в еще шести странах программу «Stand Up», направленную на повышение осведомленности об уличных домогательствах и содействие безопасному вмешательству свидетелей в глобальном масштабе. От школ до общественного транспорта, фестивалей и онлайн-площадок, программа «Stand Up» поможет сформировать глобальное сообщество, состоящее из 1 миллиона человек, прошедших подготовку по методу «5D: Direct, Delegate, Document, Distract, Delay (направляй, делегируй, собери доказательства, отвлеки, задержи) одобренной экспертами программы обучения безопасному вмешательству свидетелей, разработанной Hollaback! Вмешательство свидетелей — это термин для обозначения действий свидетелей по предотвращению ситуаций и повышению безопасности общественных мест. Для создания этого глобального движения в рамках инициативы «Stand Up» в местных сообществах будет проводиться обучение при поддержке основных негосударственных организаций с учетом гендерного равенства в каждой стране.

«Сколькие из нас предпочитают отвернуться, потому что мы просто не знаем, как помочь? В сотрудничестве с компанией L'Oréal Paris мы обучаем мужчин и женщин по всему миру, любого происхождения и возрастной группы по методу «5D» — простых инструментов, которые им нужны в повседневной жизни, чтобы научиться распознавать ситуации насилия и вмешиваться в них с целью их предотвращения. Это партнерство поможет взять данный вопрос под контроль. Вместе мы можем положить конец преследованиям и сделаем общественные места безопасными для девочек и женщин». Эмили Мэй (Emily May), соучредитель и исполнительный директор Hollaback! 

Содействие сдвигу в общественном сознании в борьбе с уличными домогательствами

На выделенном обучающем веб-сайте: standup-international.com и в социальных сетях в рамках инициативы «Stand Up» будет проводиться обучение по методу «5D», начиная с Distraction (отвлечение) — простого действия с целью предотвращения инцидента, например, уточнив время или направление. Открывая глаза общественности на масштабы притеснений женщин, мы в рамках инициативы «Stand Up» стремимся препятствовать преследователям, поддерживать жертв и содействовать безопасному вмешательству свидетелей. В целом, мы стремимся обратить взгляд общественности в мировом масштабе на необходимость вмешиваться в ситуации домогательства на улицах.

Встаньте на защиту самоуважения каждого 

В соответствии со своим революционным слоганом «Ведь я этого достойна» компания L'Oréal Paris проводит разнообразные инициативы, направленные на устранение барьеров, которые не позволяют женщинам полностью поверить в себя и в свою ценность. Используя свое глобальное присутствие, сегодняшнее движение «Stand Up» стремится поддержать женщин в общественных местах, препятствуя проявлению запугиваний, влияющих на чувство свободы девочек и женщин путешествовать по всему миру.

«Компания L'Oréal Paris выступает за расширение прав и возможностей на всех этапах жизни женщины. Устраняя препятствия, мешающие женщинам реализовать свои амбиции, мы стремимся возродить у них чувство собственного достоинства. Совместно с Hollaback! и другими партнерами из числа местных НПО мы приглашаем женщин и мужчин оказать безопасное вмешательство, когда они становятся свидетелями или жертвами уличных домогательств. Вместе мы можем создать общество, в котором девушки и женщины смогут уверенно выйти в мир, свободный от уличных домогательств». Дельфина Вигье-Ховасс (Delphine Viguier-Hovasse), президент международного бренда L'Oréal Paris.

Запуск программы «Stand Up» против преследований на улицах состоится 8 марта, а вторая крупная информационная кампания пройдет с 19 апреля в ходе недели борьбы с уличными домогательствами.

Методология исследования

Опрос проводился исследовательской компанией Ipsos для L'Oréal Paris в 8 странах мира: Канаде, Франции, Индии*, Италии, Мексике, Испании, Великобритании, США. В каждой из изученных стран были опрошены 2000 человек - 1250 женщин и 750 мужчин. В период с 5 по 27 февраля 2019 г. в общей сложности было опрошено 15 500 человек. Интервью проводились в режиме онлайн.

* 1500 личных интервью в Индии

Присоединяйтесь к движению против уличных домогательств: standup--international.com  

[1] Ipsos - международный опрос на тему сексуальных домогательств в общественных местах. L'Oréal Paris. Апрель 2019 г.

[2] Франция, Испания, Аргентина, Канада, США

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Juliette Jacovidis (Джульетта Яковидис) juliette.jacovidis@jaycommunication.com 

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