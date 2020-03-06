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Natura &Co продемонстрировали рост показателей прибыльности в четвертом квартале 2019 года

Все три бренда в составе группы отчитались о впечатляющем росте показателей собственной рентабельности за год, ознаменовавшийся поглощением Avon Products, Inc.

CАН-ПАУЛУ (SÃO PAULO), 6 марта 2020 г. /PRNewswire/ -- Компания Natura &Co отчиталась о высоких показателях своей деятельности в четвертом квартале 2019 года. Все три бренда компании - Natura, The Body Shop и Aesop, - продемонстрировали заметный рост выручки, а скорректированный показатель EBITDA увеличился на 12,2%.

Весьма успешный четвертый квартал завершает еще один трансформационный год для Natura &Co. В мае 2019 года компания объявила о приобретении Avon Products, Inc., результатом чего стало образование четвертой по величине в мире косметической корпорации и лидера в отрасли прямых продаж с портфелем поистине легендарных брендов. Сделка была официально завершена 3 января 2020 года.

Чистый консолидированный доход Natura &Co в четвертом квартале прошлого года достиг 4,7 млрд бразильских реалов, повысившись на 7,3% согласно отчетным данным или на 6,1% при неизменном обменном курсе. Скорректированный показатель EBITDA составил 816,7 млн реалов, подскочив сразу на 12,2%. Основообразующий операционный доход (UOI) за вычетом разовых статей вырос с четвертом квартале на 18,2%. На показатель чистой прибыли в размере 14,3 млн реалов повлияли расходы и налоговые платежи, связанные с приобретением Avon и созданием холдинга Natura &Co. 

Рост чистого консолидированного дохода в годовом исчислении составил 7,8% согласно статистическим данным и 7,0% при неизменном обменном курсе, достигнув 14,4 млрд реалов. Скорректированный показатель EBITDA за год вырос на 7,5% - до 2,0 млрд реалов, а UOI повысился на 5,7%.

Этот квартал также ознаменовался новыми достижениями Natura &Co в области экологической устойчивости: Natura стала первой в Бразилии компанией, получившей "Зеленый патент" Национального института интеллектуальной собственности (INPI) на использование остаточных активов бразильского биоразнообразия в качестве вторичных продуктов производства, а бренд The Body Shop удостоился премии Plastics Innovation от Ethical Corporation за свою программу Community Fair Trade (честной торговли в рамках местного сообщества).

Исполнительный президент Natura &Co Роберто Маркес (Roberto Marques) заявил: "2019 год принес нам новый рост доходности и стал периодом трансформации Natura &Co. В этом году нам удалось достичь значительного прогресса в создании мультибрендовой, омниканальной целеустремленной группы. Наши результаты продолжили демонстрировать нашу способность обслуживать растущее число клиентов в различных ценовых категориях и каналах дистрибуции.

Бренд Natura отчитался о продолжающемся росте выручки на фоне модернизации модели продаж-консультаций и оптимизации мультиканальной стратегии; The Body Shop продолжил успешную реализацию текущего плана преобразования бренда и расширил маржу; бизнес-показатели Aesop в четвертом квартале заметно подскочили, благодаря чему бренд завершил очередной год мощным двузначным ростом.

Самым заметным событием 2019 года, без сомнения, стало приобретение Avon. Эту сделку мы успешно завершили с опережением графика сразу после Нового года. Мы по-прежнему видим многочисленные возможности для дальнейшего роста и потенциал для создания потрясающих синергий. Вместе с Avon мы формируем холдинг, еще более заинтересованный в оказании положительного социально-экономического и экологического влияния и способный еще громче отстаивать важные для нас принципы. Вместе мы положили начало пути к созданию не просто лучшей косметической компании мира, но лучшей косметической компании ДЛЯ мира".

Скорректированный показатель чистого дохода бренда Natura в Бразилии за четвертый квартал вырос на 3,0%. Это очень высокий результат, учитывая сложную сопоставимую базу. Продуктивность наших консультантов демонстрирует рост вот уже 13-й квартал подряд. Пользователями цифровой платформы Natura в Бразилии стали уже более 900 000 человек, а рост онлайн-продаж выражается двухзначными цифрами. Чистая выручка от продаж в других странах Латинской Америки увеличилась на 10,6% в перерасчете на бразильский реал, а при постоянном обменном курсе показатель роста и вовсе составил впечатляющие 28,9%. Отличные результаты наблюдались в Аргентине, несмотря на сложные рыночные условия. Ростом продаж отметились также Мексика и Колумбия. Показатели EBITDA и маржинальности росли в последнем квартале как в Бразилии, так и по всей Латинской Америке. За весь год рост объемов продаж в Бразилии составил 4,0%, а в целом по Латинской Америке - 13,5% (+23,9% при неизменном обменном курсе).

The Body Shop продолжает планомерно продвигать вперед планы по трансформации бренда. Чистая сумма поступлений от продаж в четвертом квартале выросла на 6,7% в бразильских реалах. Продажи в Великобритании выросли на 5,4%, продемонстрировав привлекательность бренда на этом крупнейшем рынке. Скорректированный показатель EBITDA повысился на 7,8%, а маржинальность - на 20 базисных пунктов. Рост продаж в годовом исчислении составил 6,3%. Скорректированный EBITDA за год подскочил на целых 15,5%, а маржинальность выросла на 90 базисных пунктов.

Не менее выдающимися результатами отметился и бренд Aesop. Рост поступлений от продаж составил 25,78% в бразильских реалах или 13,4% при неизменном обменном курсе. Рост розничных продаж по сравнению с четвертым кварталом прошлого года составил 7%. За этот период Aesop открыл семь новых фирменных магазинов, увеличив их общее число до 247. Показатель EBITDA в завершившемся квартале вырос на 44,8%, а маржинальность подскочила сразу на 360 базисных пунктов. В годовом исчислении продажи бренда выросли на 22,5% в реалах и на 12,3% при неизменном обменном курсе. Рост EBITDA составил 40,0%, а маржа расширилась на 210 базисных пунктов.

Отношение чистого долга к EBITDA компании Natura &Co на конец года составило 2,41, что значительно меньше показателя в 2,71, зафиксированного в четвертом квартале 2018-го. Этому способствовал мощный приток денежных средств.  Группа уверенно движется к достижению поставленной цели сокращения корпоративного левериджа до 1,4 (именно такой показатель наблюдался до поглощения The Body Shop) к 2021 году. 

О компании Natura &Co
Natura &Co - международная целеустремленная, омниканальная и мультибрендовая косметическая корпорация, владеющая брендами Avon, Natura, The Body Shop и Aesop. В 2018 году чистые поступления от продаж продукции Natura &Co составили 13,4 млрд бразильских реалов. Четыре компании, входящие в ее состав, стремятся оказывать положительное влияние на общество, экономику и окружающую среду. Вот уже более 130 лет Avon служит на благо прекрасной половины человечества, создавая инновационные, высококачественные косметические продукты, продаваемые женщинами женщинам. Основанная в 1969 году бразильская компания Natura - международное предприятие сегмента косметических средств и товаров личной гигиены, занимающее лидирующие позиции в сфере прямых продаж. The Body Shop - международный бьюти-бренд, созданный в 1976 год английской предпринимательницей Анитой Роддик (Anita Roddick) с миссией изменить мир к лучшему. Австралийская косметическая компания Aesop была учреждена в 1987 году с целью разработки линейки высококлассных продуктов по уходу за кожей, волосами и телом. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О ПРОГНОСТИЧЕСКИХ ЗАЯВЛЕНИЯХ

Содержащиеся в данном пресс-релизе (или других документах, на которые он ссылается) заявления, не являющиеся констатацией исторических фактов, могут считаться прогностическими в пределах определения, данного в Законе о реформе судопроизводства по частным ценным бумагам от 1995 года.  В частности, к прогностическим могут относиться заявления о предложенной сделке с участием Natura и Avon; предположения относительно повышения капитализации компаний в результате предложенной сделки с участием Natura и Avon; ожидаемых сроков завершения сделки; преимуществ и синергического эффекта сделки; будущих возможностей объединенной компании; а также любые другие заявления относительно будущих предположений, ожиданий, планов, намерений, финансового состояния или коммерческих показателей Avon и Natura. В некоторых случаях, прогностические заявления можно определить по наличию в них слов "предполагать", "прогнозировать", "планировать", "рассчитывать", "ожидать", "намереваться", "потенциал", "ожидание", "мочь", "быть способным" и других аналогичных выражений в утвердительной или отрицательной форме. Эти прогностические заявления основываются на ожиданиях и предположениях Natura и Avon относительно будущих событий и подвержены рискам и факторам неопределенности, под действием которых фактические результаты могут значительно отличаться от текущих ожиданий. Эти факторы сложно прогнозируемы и неподконтрольны Natura и Avon. Прогностические заявления в данном пресс-релизе и других документах актуальны только на момент их обнародования. Время от времени могут возникать новые факторы неопределенности и риски, и Natura и Avon не в состоянии прогнозировать подобное развитие событий, а также его влияние на деятельность компаний.  Поэтому читателям настоятельно не рекомендуется чрезмерно полагаться на прогностические заявления как на описание вероятного развития будущих событий. Компании Natura и Avon не несут никакой ответственности, кроме предусмотренной нормами законодательства, и не планируют обновлять или пересматривать прогностические заявления в данном пресс-релизе или иной документации после даты ее публикации. В свете упомянутых рисков и факторов неопределенности инвесторам следует принимать во внимание, что результаты, события или обстоятельства, описываемые прогностическими заявлениями, могут не реализоваться. В число рисков и факторов неопределенности, способных повлиять на дальнейшую деятельность Natura и/или Avon и привести к заметному отличию фактических результатов от предусмотренных прогностическими заявлениями, входят, в частности, (а) способность сторон заключить сделку или выполнить условия для ее завершения, включая своевременное получение одобрений акционеров и надзорных органов, необходимых для заключения сделки в предполагаемые сроки; (b) способность сторон удовлетворить ожидания относительно сроков, условий, экономических результатов и налогообложения сделки; (с) вероятность неполучения предполагаемых преимуществ предложенной сделки в целом или в ожидаемые сроки; (d) риск значительной задержки интеграции операционной деятельности Avon и Natura, повышения связанных с подобной интеграцией затрат или возникновение дополнительных сложностей в данном вопросе; (е) незавершение данной сделки по каким-либо иным причинам; (f) влияние уведомления о сделке на взаимоотношения с клиентами и консультантами, а также на результаты коммерческой деятельности (включая, в частности, сложности с сохранением стабильных взаимоотношений с сотрудниками и клиентами); (g) разводнение в результате эмиссии дополнительных простых акций Nature в связи со сделкой; (h) вероятность роста затрат, связанных со сделкой, выше предполагаемого уровня, в том числе под влиянием неожиданных факторов или событий; (i) отвлечение руководства на урегулирование вопросов, связанных со сделкой; (j) вероятность недостижения предполагаемых финансовых и налоговых условий предложенной сделки; (k) риски, описанные в разделе 4 справочной брошюры Natura за 2018 год (редакция 15), поданной Бразильской комиссии по ценным бумагам 24 апреля 2019 года; и (l) риски, описанные в пункте 1А последнего годового отчета Avon по форме 10-K и последующих отчетах по формам 10-Q и 8-K.

(В целях наглядного сравнения упоминаемые в данном пресс-релизе результаты операционной деятельности компаний не учитывают новые нормативы бухгалтерского учета лизинговых соглашений IFRS 16. Данные с учетом влияния IFRS 16 изложены в финансовой отчетности компании. Скорректированные результаты не включают влияние факторов, не считающихся повторяющимися и не сопоставимых в рамках анализируемых периодов времени).

Контактная информация для представителей СМИ: Brunswick Group, + 55 11 3076-7620, gkivitz@brunswickgroup.com

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