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ZTE и Сhina Telecom провели первые коммерческие испытания кластерной системы 400G OTN

ШЭНЬЧЖЭНЬ (SHENZHEN), Китай, 20 марта 2020 г. /PRNewswire/ -- Компания ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), крупный международный поставщик телекоммуникационных решений, а также корпоративных и потребительских технологий для мобильного Интернета, совместно с шэньчжэньским филиалом оператора China Telecom провела первые в отрасли коммерческие испытания кластерного решения для сетей OTN с технологией 400G.

Оборудование компании ZTE позволяет организовать OTN сеть, подерживающую передачу до 64 длин волн со скоростью 400G каждая, при этом ее максимальная пропускная способность в 3,2 раза превышает аналогичный параметр для сетей 100G. Данная OTN сеть поддерживает неблокируемую коммутацию трафика, которая позволяет эффективно осуществлять планирование  корпоративных линий связи, упрощать процесс эксплуатационно-технического обслуживания сети, а также повышать скорость передачи трафика и обеспечивает стабильность работы в транспортных сетях для  технологии 5G.

ZTE и шэньчжэньский филиал China Telecom внедрили первое в отрасли кластерное решение 400G OTN на нескольких центральных узлах магистральной сети, которое на каждом из узлов поддерживает 128 сервисных слотов и обеспечивает емкость  коммутации трафика 64 Тб.

Вместе с этим, данное решение удовлетворяет потребности в неблокируемой коммутации и планировании большого количества мелких сервисов, появляющихся в результате постепенного вывода из эксплуатации оборудования SDH, эффективном обеспечении высокоскоростной передачи трафика для сетей 5G, поддерживает гигабитные широкополосные сети и сервисы для корпоративных сетей, а также заметно упрощает процессы эксплуатационно-технического обслуживания и позволяет пользователям сокращать расходы.

В кластерной системе компания ZTE использует флагманское OTN оборудование серии ZXONE 9700, работающее в СЕ-диапазоне. Оборудование поддерживает максимальную пропускную способность сети на уровне 25,6 Тб, что в 3,2 раза превышает показатели для сетей с технологией 100G, и позволяет удовлетворять требования по дальнейшему расширению сети, а также сокращать первичные инвестиции операторов в сетевую инфраструктуру.

Кроме того, в рамках проекта на оптическом уровне была использована архитектура ROADM на 32-направления, что позволило дополнительно повысить эффективность использования транспортной сети при передаче трафика. Подобная архитектура обеспечивает возможность организации MAN сетей с ячеистой топологией и большим количеством направлений для каждого из узлов, что сокращает иерархичность MAN сети и поддерживает передачу трафика в рамках каждой оптической секции. В результате снижаются задержки при передаче сервисов и нагрузки на узлы ядра сети MAN, а также повышается качество обслуживания абонентов.

По результатам последнего анализа GlobalData, оборудование серии ZTE ZXONE 9700 сохранило за собой статус «Лидера» в рейтинге в категориях "Core Packet - оптическая передача данных" и "Metro Packet - оптическая передача данных".

Опираясь на обширный технический опыт и прочные позиции на рынке оптической связи, компания ZTE к настоящему времени успешно организовала более 400 сетей 100G/B100G по всему миру с общей протяженностью оптоволоконных линий свыше 400 000 км.

Согласно данным последнего отчета Dell'Oro Group, обнародованного в марте этого года, в 2019 году доля ZTE на рынке оптических сетевых устройств выросла на 2,4%. Китайский разработчик стал одним из двух вендоров с наибольшими показателями роста. Кроме того, в 2019 году компания ZTE заняла 2-е место на рынке оборудования OTN-коммутации согласно рейтингу, составленному  аналитиками Omdia.

Компания ZTE является поставщиком современных телекоммуникационных систем, мобильных устройств и корпоративных технологических решений для потребителей, операторов, частных компаний и клиентов из государственного сектора. В рамках своей стратегии компания стремится предоставлять клиентам интегрированные комплексные инновационные решения для повышения производительности и эффективности по мере конвергенции телекоммуникационного и информационно-технологического секторов. Предприятие зарегистрировано на фондовых биржах Гонконга и Шэньчжэня (код акций Н: 0763.HK / код акций А: 000063.SZ). ZTE реализует свои продукты и сервисы в более чем 160 странах мира.

На сегодняшний день компания заключила 46 договоров о развертывании коммерческих сетей 5G на крупнейших рынках Европы, Азиатско-тихоокеанского региона, Ближнего Востока и Африки. ZTE направляет десять процентов своей ежегодной выручки на проектно-конструкторские разработки и играет ведущие роли в международных организациях, отвечающих за установление отраслевых стандартов.

Контактная информация для представителей СМИ:

Маргарет Ма (Margaret Ma)
ZTE Corporation
Tел.: +86 755 26775189
Email: ma.gaili@zte.com.cn

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