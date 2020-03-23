Trina Solar сообщила о запуске серийного производства модулей 500W+ Duomax V и Tallmax V

ЧАНЧЖОУ (CHANGZHOU), Китай, 23 марта 2020 г. /PRNewswire/ -- 18 марта этого года компания Trina Solar Co., Ltd ("Trina Solar" или "компания"), ведущий международный провайдер интегрированных солнечных модулей и решений в области смарт-энергетики, сообщила о запуске экспериментальной линии по производству модулей Duomax V и Tallmax V ("V Series") мощностью 500+ Вт. Это событие стало еще одной важной вехой, достигнутой компанией в этом году после состоявшейся 27 февраля мировой презентации линейки V Series.

Модули 500W+ V Series с эффективностью энергетического преобразования на уровне 21% могут похвалиться выходной мощностью свыше 500 Вт. Изделия, оснащенные элементами размером 210 мм, доступны в двух вариантах - как двусторонние модули Duomax V с двойным стеклянным покрытием и модули Tallmax V c тыльной панелью. Модули могут без проблем интегрироваться в большинство существующих конструкций фотоэлектрических систем, включая решения с применением треккеров. Изделия на базе первоклассной многошинной технологии Trina Solar отличаются инновационным трехкомпонентным дизайном с применением передовых технологий недеструктивной резки и высокоплотной упаковки, что позволяет устранить потенциальные риски, связанные со сверхвысокомощными модулями, - потери напряжения, тока, термические перегрузки и микротрещины. Для решения существующих трудностей компания Trina Solar и ее партнеры совместно разработали целый ряд уникальных отраслевых решений: технологию высокоскоростной недеструктивной резки, равномерной сварки многошинных солнечных модулей, изготовленных с применением 210-милиметровых элементов, а также новый принцип автоматизации солнечных панелей и ламинированные сварочные аппараты, способные удовлетворить потребности серийного производства. При интеграции в производственный процесс все эти уникальные разработки помогают обеспечить необходимую стабильность выпуска продукции.

Как отметил заместитель генерального директора и исполнительный вице-президент Trina Solar Инь Жунфан (Yin Rongfang) отметил: "Модули 500W+ V Series являются результатом многочисленных технологических доработок производственного процесса, реализованных нами за более чем 20-летний опыт работы в самых разнообразных аспектах, включая интеграцию продуктов и нижестоящих технологических систем. Нас воодушевляет тот факт, что с момента официальной презентации наши новые продукты непрерывно получают высокие оценки со стороны отраслевых коллег, потребителей и экспертов. Модули линейки 500W+ V Series не только представляют собой новый прорыв с точки зрения максимизации ценности для потребителей, но и дают новый толчок для развития всей отраслевой цепочки солнечной энергетики. Успешный запуск экспериментальной линии по серийному производству модулей новой линейки обеспечивает прочный фундамент для наращивания объемов выпуска продукции до 5,5 гВт уже в этом году, что позволит компании возглавить глобальную отрасль фотовольтаики на пороге эпохи PV 5.0, создавая взаимовыгодные рыночные условия для высокомощных модулей".

Двусторонние модули Duomax V с двойным стеклянным покрытием были успешно протестированы независимой организацией TUV Rheinland на соответствие стандартам производительности IEC 61215 и IEC 61730 PV. Изделия линейки 500W+ V Series от Trina Solar в числе первых получили сертификаты от столь авторитетной тестирующей организации.

О компании Trina Solar

Основанная в 1997 году компания Trina Solar является ведущим мировым поставщиком комплексных решений для солнечной и смарт-энергетики, специализирующимся на разработке фотоэлектрических продуктов и систем. Сфера ее деятельности охватывает исследования в сфере фотовольтаики, производство и сбыт фотоэлектрической продукции, строительство электростанций и поставки системного оборудования, эксплуатационно-техническое обслуживание СЭС, разработку и продажу умных вспомогательных систем для микросетей, а также управление энергетическими облачными платформами. В 2018 году Trina Solar представила собственный бренд Energy Internet of Things (EIoT), а также инициировала создание Альянса по промышленному развитию энергетического Интернета вещей и Центра промышленных инноваций нового энергетического Интернета вещей в сотрудничестве с ведущими предприятиями и исследовательскими учреждениями мира, сформировав таким образом инновационную платформу для научных исследований в сфере EIoT, а также для развития партнерской экосистемы Интернета вещей. Компания стремится сохранять за собой статус лидера мировой отрасли умной энергетики. Для получения дополнительной информации посетите www.trinasolar.com.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Цин Ван (Ching Wang), +86-21-6057-5302, qing.wang04@trinasolar.com