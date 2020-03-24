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Хранилища Infortrend для НРС помогают внедрять смарт-технологии в сфере здравоохранения

ТАЙБЭЙ (TAIPEI), 24 марта 2020 г. /PRNewswire/ -- Компания Infortrend® Technology, Inc. (код TWSE: 2495), разработчик передовых корпоративных систем для хранения данных, сообщила, что ее высокопроизводительные и высокодоступные хранилища ориентированы на удовлетворение непрерывно растущих потребностей в НРС (высокопроизводительных вычислениях), включая умные системы здравоохранения, требующие сверхскоростной передачи данных для совместной работы и доступа к архивам медицинской документации.

На фоне стремительного роста спроса на более эффективные и динамичные медицинские системы пользователи демонстрируют острую потребность в надежной HIS (больничной системе информации), упрощающей процессы диагностики, удаленного обмена EHR (электронными медицинскими картами) и даже точных генетических исследований. Для удовлетворения этой потребности медицинским учреждениям необходимо высокоемкое и многофункциональное хранилище, повышающее эффективность управления данными.

"Умная медицина, как и многие другие критически важные приложения относятся к прикладным сценариям НРС, поскольку требуют высокоскоростной обработки информации для поддержки обмена и анализа данных в режиме реального времени. И производительность, и емкость хранилища должны обеспечивать максимальный уровень возможностей системы. В этой связи компания Infortrend представила системы NAS EonStor CS с горизонтальным масштабированием, представляющие собой чрезвычайно гибкие и инновационные хранилища для приложений НРС", - отметил старший менеджер по вопросам планирования производства Фрэнк Ли (Frank Lee).

EonStor CS - NAS-система с горизонтальным масштабированием, позволяющая предприятиям обрабатывать большие объемы данных и обладающая как гибкой емкостью, так и линейно повышающейся производительностью. За счет увеличения числа узлов, EonStor CS предоставляет простой и более рентабельный способ управления растущими объемами данных в гибкой информационной среде, одновременно минимизируя сопутствующие проблемы "узких мест" производительности.

Для упрощения процессов управления большим количеством узлов хранения данных в прикладных сценариях НРС Infortrend предлагает браузерное ПО EonOne с мастером настройки, помогающим пользователям в вопросах развертывания кластера EonStor CS, и графической платформой для последующего управления хранилищем. 

Узнайте больше о  EonStor CS  

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О компании Infortrend                                                    

Компания Infortrend (код на фондовой бирже TPE: 2495), начиная с 1993 года, разрабатывает и производит решения для хранения данных. Хранилища Infortrend, созданные с особым акцентом на собственные инновационные разработки, контроль производства и строжайшие процедуры тестирования, обеспечивают высокую производительность и гибкость использования новейших стандартов, удобные функции обработки данных, доступ к персональным сервисам послепродажного обслуживания и поистине беспрецедентное соотношение "цена-качество". Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт www.infortrend.com

Infortrend® и EonStor® являются торговыми марками или зарегистрированными торговыми марками Infortrend Technology, Inc. Все прочие торговые марки являются собственностью их владельцев.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Infortrend Technology, Inc. Уилсон Сун (Wilson Sung) Тел.: +886-2-2226-0126 8300 Email: wilson.sung@infortrend.com или sales.ru@infortrend.com; Юрий Шогенов (Yuriy.Shogenov) Тел.: +886-2-2226-0126 8309 Email: yuriy.shogenov@infortrend.com или sales.ru@infortrend.com

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