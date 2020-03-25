Рустам Минниханов анонсировал проведение онлайн-концертов в Татарстане

Казань, 25 марта. Рустам Минниханов анонсировал добрую инициативу татарстанских популярных артистов – они выступят онлайн, чтобы порадовать поклонников по всему миру и подбодрить жителей республики, которые находятся на самоизоляции или карантине из-за коронавируса. 25 марта в 19:00 впервые состоится трансляция онлайн-концерта народного артиста Республики Татарстан Салавата Фатхетдинова.

"Хорошая инициатива наших артистов! Я очень поддерживаю наших артистов, это отличная идея! - написал в своем Instagram президент Татарстана. - Отлично! Приглашаю всех на онлайн-концерт!"

Серию онлайн-выступлений открывает народный артист Республики Татарстан Салават Фатхетдинов. Идею также поддержали Эльмира Калимуллина, Дина Гарипова, Диляра Вагапова, Ришат Тухватуллин.

Артисты договорились провести несколько "квартирников" в прямом эфире, чтобы поддержать всех, кто нуждается сейчас в позитивных эмоциях и общении.

В то время как все массовые мероприятия и концерты отменены, это уникальная возможность не только побывать на концерте любимых артистов, но и пообщаться с ними: перед началом выступления артистам можно будет писать комментарии и задавать вопросы.

Артисты приглашают присоединиться к трансляции не только жителей Татарстана, но и соотечественников по всему миру.

Событие такого масштаба впервые будет организовано на площадках официальных интернет-сообществ Республики Татарстан в социальных сетях Вконтакте, Одноклассники и Instagram.

А в 18:00 на волнах "Татар радиосы" 25 марта стартует марафон прямых включений со студии радио, где известные певцы татарской эстрады тоже будут исполнять свои музыкальные композиции "вживую". Только живой вокал и полюбившиеся зрителю артисты. Любой человек сможет насладиться музыкой на волнах FM, online или с мобильного приложения "Татар радиосы".

Возрастная категория 6+.