Huawei поделился достижениями в области создания экосистемы Huawei Mobile Services

ШЭНЬЧЖЭНЬ (SHENZHEN), Китай, 27 марта 2020 г. /PRNewswire/ -- В ходе международной презентации линейки HUAWEI P40 компания поделилась новейшими достижениями в области создания экосистемы Huawei Mobile Services (HMS). Huawei приглашает разработчиков присоединяться к ее деятельности по расширению упомянутой экосистемы с целью предоставления расширенных возможностей потребителям по всему земному шару.

HUAWEI AppGallery, HUAWEI Browser, HUAWEI Mobile Cloud и HUAWEI Themes уже доступны пользователям в более чем 170 странах мира, а география доступности HUAWEI Video, HUAWEI Music и HUAWEI Reader будет расширена в ближайшее время, открывая доступ к высококачественному развлекательному контенту еще большему числу пользователей по всему земному шару.

Как в ходе презентации отметил генеральный директор Huawei Consumer BG Ричард Юй (Richard Yu), HMS стремительно набирает популярность среди пользователей и уже сегодня пользуется репутацией надежного провайдера высококачественных, универсальных сервисов. С появлением линейки HUAWEI P40 преимуществами умных, эффективных и безопасных приложений экосистемы HMS смогут воспользоваться еще больше потребителей.

Стремительный рост числа приложений HMS

По словам г-на Юя, компания Huawei активно расширяет объем высококачественного развлекательного контента на платформах HMS. В сотрудничестве с ВВС компания добавила к сервисам HUAWEI Video новую категорию - Новости BBC, - предоставив пользователям в более чем 20 странах мира доступ к самым актуальным новостным видеорепортажам. В ближайшем будущем HUAWEI Video и BBC предложат зрителям по всему земному шару высококачественные телесериалы и документальные фильмы от BBC Studio.

Посредством приложений HMS компания Huawei предоставляет пользователям обширный развлекательный контент в сотрудничестве в межущими международными партнерами.

HUAWEI Video : Huawei предлагает богатую коллекцию международного и регионального видеоконтента в партнерстве с ведущими провайдерами, включая ZDF, Filmin, Megogo, Rakuten и т.д.

: Huawei предлагает богатую коллекцию международного и регионального видеоконтента в партнерстве с ведущими провайдерами, включая ZDF, Filmin, Megogo, Rakuten и т.д. HUAWEI Music : совместно с Warner Music Group, Universal Music Group, Sony Music Entertainment и другими партнерами Huawei предоставляет доступ к огромной библиотеке высококачественной музыки для потоковой трансляции через платформу HUAWEI Music.

: совместно с Warner Music Group, Universal Music Group, Sony Music Entertainment и другими партнерами Huawei предоставляет доступ к огромной библиотеке высококачественной музыки для потоковой трансляции через платформу HUAWEI Music. HUAWEI Reader: каталог цифровых книг, на сегодняшний день доступный пользователям в Китае, Испании и Малайзии, быстро пополняется новыми материалами на различных языках мира.

Одновременно с презентацией P40 Series сервис HUAWEI Themes представил новую категорию панорамных тем. Созданные в сотрудничестве с художниками по всему миру панорамные темы доступны в широком спектре форматов, включая "живые фото" и шинуазри, обеспечивая удивительно реалистичный эффект погружения и дополнительную персонализацию оформления экранов смартфонов.

HUAWEI Mobile Cloud поддерживает автоматическое резервное копирование 18 типов данных телефона, включая изображения в галерее, контакты, календарь, настройки WLAN и многое другое.

Сервис также предоставляет функции восстановления информации и синхронизации различных устройств, обеспечивая интерактивную синхронизацию важных данных на всех девайсах Huawei, подключенных к одному HUAWEI ID. Этот сервис помогает пользователям эффективнее и безопаснее управлять собственными данными. Функция "Поиск телефона" на платформе HUAWEI Mobile Cloud будет представлена одновременно с выпуском P40 Series.

Ускоренное создание смарт-технологий в сотрудничестве с ведущими разработчиками

Реализуя собственную стратегию всеобъемлющего интеллекта, Huawei предоставляет международным разработчикам и партнерам доступ ко всему спектру возможностей HMS, позволяя им с легкостью создавать приложения для своей платформы и охватывать миллионы пользователей устройств Huawei по всему миру. Компания предлагает разработчикам размещать собственные продукты в AppGallery, чтобы вместе расширять функциональный потенциал, доступный всемирной пользовательской базе Huawei.

На сегодняшний день в AppGallery доступны 18 категорий международных и локальных приложений, включая новостные каналы, социальные сети, видео, музыку, развлечения и игры. В частности, клиенты платформы могут воспользоваться услугами ведущего мирового провайдера сервисов поиска Qwant, а с 3 апреля - скачать мобильную игру Game of Thrones Beyond the Wall (Игра престолов: за стеной).

Всеобъемлющие цифровые сервисы охватывают все аспекты жизни

Устройства HUAWEI P40 Series поставляются с предустановленным приложением официального магазина приложений Huawei AppGallery, занимающего 3-е место среди ведущих дистрибуционных платформ мира. В магазине представлены как программные продукты, пользующиеся мировой популярностью, так и локализованные приложения. Дополнительное удобство пользователям обеспечивает "облегченная" версия приложения - Quick Apps.

HUAWEI Ability Gallery позволяет разработчикам и партнерам интегрировать собственные сервисы в Ассисента Huawei, активируемого простым касанием к левой части домашнего экрана устройства Huawei. В результате создатели сервисов получают прямой доступ ко всем пользователям гаджетов от китайского разработчика. Одним из таких партнеров Huawei выступает ведущее британское новостное издательство News UK. Пользователи устройств Huawei получают новостные обновления от News UK посредством Instant Access, AI Tips и других сервисов HUAWEI Assistant. На платформе AppGallery также представлены такие флагманские приложения от News UK, как The Times, talkSPORT и The Sun.

"Huawei неизменно стремится расширять возможности собственных чипсетов, устройств и облачных сервисов, и мы надеемся вместе с нашими партнерами по всему земному шару ускорять темпы развития экосистемы HMS. Совместными усилиями мы будем создавать еще более "умный" функционал, с помощью которого наши потребители смогут воспользоваться всеми возможностями технологий 5G", - прокомментировал Ричард Юй.

С появлением линейки HUAWEI P40 Series компания продолжит расширять экосистему сервисов HMS и разнообразить "цифровую жизнь" пользователей устройств нового поколения.

