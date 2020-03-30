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Amerigo Education активно реагирует на пандемию COVID-19

Ведущий провайдер программ обучения в США принимает все необходимые меры предосторожности для охраны здоровья и безопасности своих студентов

 

ЧИКАГО (CHICAGO), 30 марта 2020 г. /PRNewswire/ -- Компания Amerigo Education, предоставляющая иностранным студентам ведущие комплексные программы обучения на условиях полного пансиона, сегодня обнародовала собственную стратегию по охране здоровья учащихся на фоне пандемии коронавируса (COVID-19.) Amerigo начала принимать активные противоэпидемические меры с момента вспышки заболевания в Китае в конце января этого года. В число таких мер вошли карантинные мероприятия, а также предоставление рекомендаций по санитарно-гигиеническим вопросам и внедрение профилактических протоколов во всех кампусах компании. По мере обострения ситуации Amerigo разработала полный комплекс защитных мер и инициировала ежедневную коммуникацию с родителями студентов для обеспечения максимальной прозрачности процессов. В связи с ограничениями поездок по всему земному шару компания также представила две новых программы - Start Anywhere и Get Ahead, - предоставив учащимся возможность продолжать обучение в этих крайне непростых условиях.

Последовательная, эффективная и оперативная поддержка студентов в круглосуточном режиме

"В обстановке абсолютно беспрецедентной неопределенности мы делаем все возможное для полноценной поддержки и заботы о наших студентах, - прокомментировал генеральный директор Amerigo Крейг Пайнс (Craig Pines). -  На территории всех наших кампусов круглосуточно находится обслуживающий персонал, оперативно проводящий все санитарно-гигиенические мероприятия согласно рекомендациям медицинских специалистов. Кампусы обеспечены всем необходимым, а наши сотрудники следят за соблюдением всех мер индивидуальной гигиены и новых правил поведения. Мы стремимся всеми силами поддерживать наших студентов, помогая им сохранять психическое и физическое здоровье в это непростое для всех нас время".

Пандемия COVID-19 привела к закрытию школ по всей территории США, и кампусы Amerigo не стали исключением. Компания предвидела подобное развитие событий и своевременно приняла меры для предотвращения закрытия студенческих общежитий. Все учащиеся Amerigo были оперативно переведены в режим дистанционного обучения, и образовательный процесс продолжается в безопасных условиях на протяжении всего весеннего семестра. Онлайн-курсы дополняются академической поддержкой от преподавательского состава Amerigo, программами подготовки к поступлению в вузы и уроками английского языка. Весь персонал Amerigo работает в круглосуточном режиме, обеспечивая продуктивный процесс обучения студентов. 

Быстрая адаптация к условиям пандемии с заботой об учащихся 

Несмотря на чрезвычайную неопределенность, вызванную пандемией COVID-19, компания Amerigo продолжает быстро адаптироваться к изменяющимся условиям, проявляя максимальную заботу о своих студентах. Когда один из учащихся не смог вернуться в США из Уханя после празднования Китайского нового года, специалисты Amerigo оперативно разработали индивидуальный план подготовки, гарантировав студенту возможность продолжить обучение и получать необходимые баллы. 

Дабы развеять опасения студентов и их родителей относительно ограничений поездок и/или визовой поддержки в ближайшие месяцы, Amerigo представила две новых программы с гибкими опциями обучения за рубежом. Программа Start Anywhere позволяет учащимся, не имеющим возможности прибыть в США к старту осеннего семестра-2020, начать обучение в режиме онлайн. В дополнение к полноценной учебной программе такие студенты получат такой же доступ к курсам английского языка и подготовки к поступлению в вузы, как и все учащиеся в кампусах на территории Соединенных Штатов.  Больше информации о программе Start Anywhere см. по ссылке: https://bit.ly/2xrQZKk

Рассчитанная на 4 или 6 недель программа Get Ahead предлагается в рамках Летней академии Amerigo и предоставляет учащимся возможность провести летние каникулы в США вместе с другими студентами и преподавателями Amerigo. Учащиеся, желающие остаться в США на лето во избежание возможных проблем с передвижением за пределами страны, могут воспользоваться данной программой для продолжения учебного процесса в формате расширенных курсов и подготовки к поступлению в вузы. Больше информации о Get Ahead см. по ссылке: https://bit.ly/39jsQmL

Прозрачная и прямая коммуникация с родителями

Здоровье и безопасность студентов неизменно остается высочайшим приоритетом для всего сообщества Amerigo. Полностью разделяя переживания родителей относительно благополучия своих детей, компания Amerigo начала публиковать ежедневные обновления по вопросам ситуации с пандемией COVID-19. На сегодняшний день компания ежедневно предоставляет семьям учащихся обновленную информацию, включая рекомендации местных властей, актуальные сведения о мерах безопасности на территории кампусов, о медицинском страховании студентов, организации весенних каникул, а также важные уведомления для учащихся, планирующих вернуться в свои страны. Родители крайне позитивно отзываются о подобном формате коммуникации. В частности, один из них прокомментировал:

"Мы благодарим Amerigo за те усилия, что компания предпринимает для обеспечения безопасности и здоровья наших детей. Ежедневное получение информационных сообщений от школы помогает нам сохранять спокойствие в этот сложный период. Мы желаем всему персоналу Amerigo крепкого здоровья, а также сил и дальше заботиться о наших детях!"

Открытое и прямое общение с родителями учащихся неизменно входит в число приоритетов для Amerigo. Компания твердо уверена, что лишь во взаимодействии с семьями студентов можно создать по-настоящему комфортную среду обучения, что особенно важно для подростков за рубежом.  Кроме ежемесячной рассылки бюллетеней академической успеваемости студентов с актуальной информацией об успехах учащихся и их участии во внеклассных мероприятиях Amerigo также создает и администрирует чат-группы с родителями, посредством которых они всегда могут оставаться в курсе всех событий и получать ответы на волнующие их вопросы. 

О компании Amerigo

Amerigo обеспечивает поддержку иностранным студентам при поступлении в лучшие старшие школы США, применяя целостный подход с акцентом на выдающихся академических результатах. Благодаря оптимальному сочетанию комфортных условий полного пансиона, дополнительной академической поддержки, развития навыков английского языка и подхода, ориентированного на успешные результаты обучения, Amerigo воспитывает у своих студентов те навыки и качества, что необходимы для успешного обучения в старшей школе, вузе и дальнейшего построения карьеры. Больше информации - на amerigoeducation.com

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Кэти Гао (Cathy Gao), +86-136-8177-9674, cathy.gao@amerigoeducation.com

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