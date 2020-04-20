{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Hengtong India бесплатно предоставила маски и антисептики жителям индийского города Хед

СУЧЖОУ (SUZHOU), Китай, 20 апреля 2020 г. /PRNewswire/ -- Индийский филиал компании Hengtong (далее по тексту "Hengtong India") стремится помогать различным обособленным социальным группам, - например, жителям сельских районов в окрестностях города Хед, - в преодолении сегодняшней кризисной ситуации. Столкнувшись с пандемией, все мировое сообщество было вынуждено вступить в борьбу с вирусом.

Пандемия COVID-19 в буквальном смысле поставила весь мир на колени. Не только таким развивающимся странам, как Индия, но и передовым нациям сложно контролировать и адаптироваться к темпам распространения смертельной болезни. По состоянию на 17 апреля число подтвержденных случаев коронавируса в Индии достигло отметки в 12 000.

Hengtong стремится принимать эффективные меры поддержки местного сообщества. Индийский филиал компании прекрасно осведомлен о существующем дефиците базовых средств профилактики - защитных масок и антисептиков для рук, - особенно в сельских районах страны. Hengtong India бесплатно предоставила наборы средств индивидуальной защиты более чем 2 500 семьям сельских жителей в окрестностях города Хед, а также местным правоохранителям и сотрудникам служб безопасности. Основной целью данной инициативы являлось желание помочь наиболее незащищенным слоям населения справиться с пандемией.

Поскольку надлежащие меры персональной гигиены, включающие ношение защитных масок, регулярное тщательное мытье или дезинфекция рук, помогает предотвратить дальнейшее распространение смертельно опасного коронавируса, компания Hengtong воспользовалась возможностью внести собственный вклад в профилактику распространения COVID-19 в индийских городах Хед и Пуне.

Команда Hengtong India искренне надеется, что ее усилия позволят спасти множество бесценных жизней жителям Хеда.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Макдалл (Mcdull), +86 512 6395 7797

Реклама на ТАСС
ИИ-система температурного скрининга от Megvii помогает защищать людей от COVID-19
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС