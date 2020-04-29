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Supermicro представила портфель оптимизированных HCI-решений для виртуализационной среды

Системы Supermicro, прошедшие валидацию с использованием Red Hat Hyperconverged Infrastructure for Virtualization (RHHI-V), обеспечивают повышенную производительность для различных рабочих нагрузок

САН-ХОСЕ (SAN JOSE), Калифорния, 29 апреля 2020 г. /PRNewswire/ -- Компания Super Micro Computer, Inc. (SMCI), мировой лидер в сфере корпоративных вычислительных решений, а также экологически безопасных технологий для хранения данных и сетевого взаимодействия, представила ряд систем, адаптированных под параметры ведущего открытого, гиперконвергированного ПО -  Red Hat Hyperconverged Infrastructure. Совместно с Red Hat специалисты Supermicro разработали передовые конфигурации на базе сверхсовременных серверов Supermicro, оснащенных новейшими отраслевыми технологиями. Эти системы, приобрести которые можно уже сейчас, предоставляют клиентам новые опции при конструировании архитектуры.

В состав открытого HCI-решения от Supermicro на базе Red Hat Hyperconverged Infrastructure входят BigTwin, серверы SuperServer и платформа Ultra в широком спектре конфигураций для вычислений, хранения данных и сетевого взаимодействия. В ассортименте BigTwin™ SuperServer представлены четыре системы с возможностью "орячей" замены в форм-факторе 2U, оснащенные четырьмя двухпроцессорными серверными узлами, способными вмещать до 24 модулей DIMM, и высокопроизводительными NVMe.  Серверы BigTwin SuperServer оснащаются 12 узлами и 672 вычислительными ядрами на каждый кластер. Общий объем памяти достигает 4 608 Гб, а использование NVMe позволяет расширить емкость хранилища до 138 Тб для выполнения самых требовательных рабочих процессов. Системы Ultra SuperServer представлены в трех вариантах с тремя, шестью и 12 узлами; 96, 240 или 672 вычислительными ядрами; и общей памятью в объеме 384 Гб, 1 152 Гб и 4 608 Гб на каждый кластер. Общая емкость хранилища в кластере варьируется от 72 Тб до 230 Тб в зависимости от системной архитектуры.

"Мы много лет сотрудничаем с командой Red Hat в вопросах создания технологических инноваций, приносящих пользу нашим клиентам, - прокомментировал старший вице-президент и директор по планированию производства Supermicro Раджу Пенуматча (Raju Penumatcha). -  Мы оптимизировали наши системы, осуществив их валидацию с использованием мощного общедоступного HCI-решения Red Hat Hyperconverged Infrastructure for Virtualization, тем самым предоставив нашим клиентам дополнительные преимущества в виде расширенной автоматизации процессов управления инфраструктурой, повышенной эффективности и сниженных показателей ТСО". 

"Пользователи нуждаются в открытых, гибких гиперконвергированных решениях. Прекрасно отдавая себе в этом отчет, Red Hat и Supermicro стремятся создавать интегрированные продукты с открытым кодом. Вместе мы разрабатываем многофункциональные инфраструктурные решения, обеспечивающие различным организациям надежные и стабильные ресурсы для выполнения вычислений, хранения данных и сетевого взаимодействия", - отметил вице-президент департамента международного сотрудничества и альянсов Red Hat Терри Холл (Terri Hall).

В основе HCI-систем от Supermicro лежат мощные процессоры Intel Xeon Scalable 2-го поколения, оснащенные высокопроизводительными опциями с аппаратным ускорением, включая постоянную память Intel Optane DC, а также сетевыми интерфейсами с пропускной способностью до 25 Гб для особо требовательных рабочих процессов.

Общедоступное HCI-решение Supermicro позволяет сократить площадь, занимаемую ИТ-оборудованием, и характеризуется простотой в эксплуатации за счет использования инструментов управления Red Hat Ansible Automation. Red Hat Hyperconverged Infrastructure представляет собой интегрированный программный комплекс в сочетании с упрощенной моделью развертывания, способствующей сокращению капитальных затрат (CapEx) и операционных издержек (OpEx).

Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт  гиперконвергированных решений Supermicro Red Hat .

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О   компании  Super Micro Computer, Inc.

Supermicro (код NASDAQ: SMCI), лидер в сфере высокопроизводительных и высокоэффективных серверных технологий, является ведущим поставщиком передовых серверных решений Building Block Solutions® для информационных центров, облачных вычислений, высокопроизводительных вычислительных центров, корпоративных ИТ, Hadoop/Больших данных и встроенных систем. Supermicro ответственно подходит к защите окружающей среды; инициатива "We Keep IT Green®" позволяет предоставлять клиентам самые энергоэффективные и экологически чистые решения из всех доступных на рынке.

Supermicro, Building Block Solutions и We Keep IT Green являются торговыми марками и/или зарегистрированными торговыми марками Super Micro Computer, Inc.

Все остальные марки, названия и торговые марки являются собственностью соответствующих владельцев.

SMCI-F 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Грег Кауфман (Greg Kaufman), Super Micro Computer, Inc., pr@supermicro.com

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