Держатели карт Swipe Visa получают доступ к кошелькам Samsung Pay

ЛОНДОН (LONDON), 6 мая 2020 г. /PRNewswire/ -- По сообщению разработчиков Swipe Wallet, с сегодняшнего дня все пользователи могут добавлять свои карты Swipe Visa Debit непосредственно к платежным кабинетам Samsung Pay. Новый продукт Swipe, появившийся благодаря сотрудничеству с банком-эмитентом и компанией Samsung, заполняет пробел в конвертации криптовалют на фиатные деньги.

Swipe Card - это дебетовая карта Visa, пополнить которую можно криптовалютами (например, биткоином) с последующей конвертацией в евро и возможностью осуществления платежей в любых точках, где принимаются карты системы Visa. Ранее Swipe запустил поддержку Google Pay , а появление опции подключения к Samsung Pay дополнительно расширяет возможности пользователей этого электронного кошелька.

Samsung Pay предоставляет держателям карт Swipe Visa доступ к безопасной платформе осуществления быстрых платежей с помощью смартфонов, смартчасв и других устройств с поддержкой Samsung Pay. Благодаря партнерству с Samsung, владельцы карт получают возможность оплачивать покупки криптовалютой в более чем 50 млн точек по всему земному шару.

Опция Samsung Pay, в дополнение к Google Pay, доступна держателям карт из Великобритании и стран Евросоюза, включая: Австрию, Бельгию, Болгарию, Хорватию, Кипр, Чехию, Данию, Эстонию, Финляндию, Францию, Германию, Гибралтар, Грецию, Венгрию, Исландию, Ирландию, Италию, Латвию, Лихтенштейн, Литву, Люксембург, Мальту, Нидерланды, Норвегию, Польшу, Португалию, Румынию, Словению, Словакию, Испанию и Швецию. В результате Swipe становится первым международным цифровым кошельком, предоставляющим доступ к обеим платежным платформам пользователям широкого спектра криптовалют.

Генеральный директор Swipe Хоселито Лизарондо (Joselito Lizarondo) прокомментировал: "Мы очень рады представить нашим клиентам опцию Samsung Pay. Сотрудничество с Samsung способствует популяризации криптовалют и упрощает совершение транзакций с использованием наших карт Visa, пополняемых путем конвертации криптовалют в евро. Принимая во внимание проблемы, созданные пандемией COVID-19, и активный переход от физических платежных средств на безналичные расчеты, подобное цифровое решение помогает нам удовлетворять потребности наших клиентов".

О компании Swipe

Swipe - международный цифровой кошелек и платформа дебетовых карт Visa, позволяющая пользователям покупать, продавать и тратить криптовалюту. Головной офис Swipe находится на Филиппинах, а подразделения, обслуживающие европейских клиентов, работают в Великобритании и Эстонии. Платформа Swipe дает возможность совершать платежи в криптовалюте без необходимости в ее предварительной ручной конвертации. Пользователи также могут покупать и продавать криптовалюты с использованием собственных счетов в банках по всему миру. Следите за новостями Swipe в Twitter , Facebook , Instagram и нашем блоге на платформе Medium .

Эмитентом вашей карты Swipe Visa и держателем соответствующего счета выступает компания Contis Financial Services Ltd, располагающая лицензией Управления финансового надзора Великобритании на выпуск электронных денег (контрольный номер предприятия: 900025) и являющаяся участником системы Visa.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: marketing@swipe.io, отдел по связям с общественностью