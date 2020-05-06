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Новая сделка позволила Safeguard Medical расширить спектр средств неотложной помощи

Отныне в ассортименте компании представлены продукты и сервисы Water-Jel Technologies

ШАРЛОТТ (CHARLOTTE), Северная Каролина, 6 мая 2020 г. /PRNewswire/ -- Компания Safeguard Medical, ведущий провайдер продуктов и сервисов для служб экстренного реагиноваия, сообщила о завершении процесса приобретения Water-Jel Technologies.  Предприятие Water-Jel со штаб-квартирой в Карлштадте (штат Нью-Джерси) является мировым лидером в сфере средств экстренной медицинской помощи при ожогах.  Сделка приобретения позволяет Safeguard Medical расширить свой и без того достаточно обширный ассортимент жизненно важных продуктов, а также нарастить потенциал комплектации наборов и обучения персонала.

Создание Safeguard Medical была образована ранее в этом году путем слияния  Combat Medical Systems, Prometheus Medical и Trauma FX Ltd в результате партнерства со стратегическим инвестором отрасли здравоохранения Water Street Healthcare Partners.  Сегодня объединенная компания предлагает комплексный ассортимент инновационных, высококачественных продуктов и услуг, ориентированных на сегмент экстренной медицинской помощи.  Поглощение Water-Jel является следующим шагом на пути к расширению Safeguard Medical. Благодаря этой сделке портфель продуктов компании пополнится средствами экстренной помощи при ожогах, а компания получит в свое распоряжение современную производственную базу, зарегистрированную FDA и отвечающую стандартам ISO.

"Safeguard Medical предоставляет критически важные продукты и высокоспециализированные знания в области оказания неотложной медицинской помощи, делая все возможное для спасения человеческих жизней.  Клинический опыт и лидерские позиции Water-Jel в сфере решений для экстренной медицинской помощи при ожогах позволяют нам поддерживать всех лиц, оказывающих экстренную помощь, включая гражданское население, которое все чаще привлекается к подобным операциям, - прокомментировал главный исполнительный директор Safeguard Medical Адам Джонсон (Adam Johnson). -  Мы продолжим расширять собственный портфель продуктов и услуг в стремлении обеспечить всем ликвидаторам аварийных и чрезвычайных ситуаций вне зависимости от уровня их подготовки и условий работы всеми инструментами для спасения жизней".

Управляющий директор Water-Jel Марк Лайт (Mark Lait), в свою очередь, добавил: "Мы рады объединить свои усилия с Safeguard Medical.  Наша компания была создана с твердой приверженностью делу создания лучших в мире решений для экстренной медицинской помощи при ожогах. Сочетая наши продукты и возможности с потенциалом Safeguard Medical, мы ставим перед собой еще более высокую цель, предлагая клиентам расширенный ассортимент средств спасения человеческой жизни".

Г-н Лайт войдет в состав руководства Safeguard Medical в качестве президента подразделения международных продаж и будет работать под началом г-на Джонсона. Water-Jel продолжит функционировать и обслуживать своих клиентов под текущим названием. Финансовые условия сделки не разглашаются.

О компании Safeguard Medical
Safeguard Medical - ведущий мировой провайдер продуктов и сервисов для растущего рынка средств экстренного реагирования.  В состав компании входят четыре подразделения, специализирующихся на медицине катастроф: Combat Medical Systems, Prometheus Medical, Trauma FX Ltd. и Water-Jel Technologies. Safeguard Medical предлагает комплексный портфель инновационных, высококачественных продуктов, широкий спектр возможностей комплектации наборов и программы подготовки специалистов по экстренному реагированию на угрожающие жизни ситуации. Предприятие в группу компаний Water Street Healthcare Partners - стратегического инвестора, специализирующегося на сфере здравоохранения.  Больше информации см. на safeguardmedical.com.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Келли Зитлоу (Kelly Zitlow), 847-858-5230, Kelly.zitlow@waterstreet.com

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