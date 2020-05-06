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Innodisk представляет многофункциональные решения для поддержки отрасли здравоохранения

Компания удовлетворяет растущий спрос на модули DRAM, системы флэш-памяти и встроенные периферийные устройства, оптимизированные под медицинские нужды

ТАЙБЭЙ (TAIPEI), 6 мая 2020 г. /PRNewswire/ -- Глобальный кризис в сфере здравоохранения оказывает колоссальное давление на медицинские учреждения по всему земному шару и привел к стремительному росту спроса на оборудование медицинского назначения. Организации всеми силами стремятся закупить нужные компоненты, и на этом фоне компания Innodisk предоставляет собственную техническую экспертизу производителям аппаратов ИВЛ в Китае, Европе и Бразилии, фактически удвоив масштабы поддержки процессам создания инноваций в глобальной индустрии здравоохранения.

Решения для уникальных проблем: безопасность данных, износоустойчивость, защита от статического электричества и многое другое

Innodisk гордится своей способностью предоставлять решения, помогающих медикам спасать человеческие жизни. Разработки тайваньской компании можно встретить в механических вентиляторах легких, системах ультразвуковой диагностики, комплексных медицинских мониторах и панельных ПК, медсестринских пультах и аппаратах МРТ. Эти прикладные сценарии создают значительный и абсолютно неотложный спрос на компоненты - с особым акцентом на защите персональных данных, надежности, стабильности и долговечности.

Отраслевое мастерство и техническая квалификация

Флэш-системы хранения данных SLC и iSLC от Innodisk характеризуются неизменной стабильностью и исключительной стойкостью к внешним воздействиям в сочетании с первоклассной безопасностью, гарантируемой технологией шифрования AES-256 и TCG Opal. Более того, модули DRAM от Innodisk отвечают всем требованиям к производительности и форм-факторам, а также гарантируют исключительную долговечность с поддержкой всех прошлых моделей SDRAM, DDR1 и DDR2 DRAM - наряду с передовыми линейками DDR3 и DDR4. И, наконец, встроенные периферийные устройства Innodisk - к примеру, платы RAID, изолированные платы последовательного доступа и модули USB 3.0, - отличаются такими преимуществами, как широкий диапазон рабочих температур, защита от электростатических разрядов (воздух - 15 кВ, прямой контакт - 8 кВ) и конструкция с высоким потенциалом изоляции (2,5 кВ).

Компания Innodisk также предоставляет услуги по индивидуальной адаптации своих продуктов в соответствии со специфическими потребностями пользователей - например, путем разработки компонентов, способных выдерживать экстремальные электромагнитные помехи в оборудовании для медицинской визуализации.

Оптимизированные под медицинские нужды решения Innodisk, охватывающие весь спектр систем DRAM, флэш-хранилищ данных и встроенных периферийных устройств, позволяют решать проблемы сферы здравоохранения посредством сверхсовременных информационных технологий.

О компании Innodisk

Компания Innodisk является сервисным провайдером устройств флэш-памяти, модулей DRAM и встраиваемых периферийных продуктов для промышленной и корпоративной среды.  Успешно удовлетворяя потребности клиентов из широкого спектра сложных и высокотехнологичных отраслей, мы выделяемся среди конкурентов своим стремлением предоставлять индивидуальные решения и беспрецедентный уровень обслуживания.

Для получения дополнительной информации о компании Innodisk посетите веб-сайт https://www.innodisk.com

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Innodisk Corporation, Даниэль Мизак (Daniel Meesak), +886-277033000 доб. 1522, Daniel_Meesak@innodisk.com; Ивонн Лью (Yvonne Liu), +886-277033000 доб. 1515, Yvonne_Liu@innodisk.com

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