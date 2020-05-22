Застройщик Central Pattana представил план по восстановлению экономики Таиланда

БАНГКОК (BANGKOK), 22 мая 2020 г. /PRNewswire/ -- Central Pattana (CPN), ведущий тайский застройщик торговой и коммерческой недвижимости, управляющий 33 ТРЦ под брендами centralwOrld, CentralPlaza, CentralFestival, Central Phuket и первым в стране люксовым аутлетом Central Village, представил инновационный план защиты покупателей от COVID-19 под названием «Central's Hygiene and Safety» и продемонстрировал твердую решимость продвигать национальную экономику вперед после снятия строгих карантинных ограничений. На протяжении первой недели просто открытия во всех торговых центрах были внедрены меры температурного скрининга, социального дистанцирования, отслеживания контактов, санитарной обработки рук и бесконтактного совершения покупок. Все эти меры направлены на обеспечение безопасности покупателей и скорейшее возобновление нормальной жизни. В ответ на них потребители продемонстрировали полную осведомленность и сознательное отношение к новым социальным реалиям.

После ослабления карантина в Таиланде компания традиционно предпринимает активные попытки поддержать страну в преодолении этого трудного периода, создавая новые рабочие места, внося собственный вклад в развитие местных сообществ и содействуя экономическому росту. В стремлении смягчить удар, нанесенный всему региональному сектору розничной торговли, CPN разработала национальный план экономического выздоровления «Reunite Thailand Together», охватывающий три основных стратегии: (1) восстановление уверенности путем продвижения норм санитарно-гигиенической безопасности, а также новых правил общественного поведения. Вместе с нашими партнерами мы создаем и внедряем инновационные методы обеспечения безопасности покупателей. В число таких инноваций входят роботы «AIS», измеряющие температуру тела посетителей, робот UV-C, работающий в Центральных фуд-кортах и на верхних этажах ТЦ, устройство UV-C, обеспечивающее дезинфекцию одежды в магазинах «Uniqlo»; (2) возобновление бизнеса путем инвестирования 15-20 млрд бат в год в новые проекты, а также поддержки наших арендаторов в вопросах возобновления продаж и предоставления льготных тарифов арендной платы. Кроме того, компания CPN планирует расширить свою программу «Omnichannel» для устойчивого роста всех игроков сектора; (3) возрождение экономики Таиланда посредством создания рабочих мест и источников дохода для сотрудников CPN и магазинов-арендаторов, а также продвижения проектов «Thais for Thais», направленных на восстановление экономики путем бесплатного предоставления свыше 40 000 кв.м коммерческих площадей фермерам и малым предприятиям по всей стране.

На протяжении своей 40-летней истории ведущий тайский застройщик коммерческой и торговой недвижимости Central Pattana неизменно доказывает основополагающую роль таких ценностей, как позитивное мышление, динамизм и совместное творчество, в повышении качества жизни своих клиентов, партнеров, сотрудников и представителей местных сообществ. С первых дней вспышки эпидемии нового коронавируса компания активно внедряет меры социального дистанцирования, получившие настоящий шквал одобрения и поддержки в социальных сетях и многочисленных мировых СМИ.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Татхеп (Tatthep), E-mail: hatatthep@cpn.co.th, +662-667-5555