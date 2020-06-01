Платформа Seunicloud от Shanghai Electric ускоряет процесс промышленной цифровизации

ШАНХАЙ (SHANGHAI), 1 июня 2020 г. /PRNewswire/ -- Компания Shanghai Electric, ведущий международный производитель и поставщик энергогенерирующего и промышленного оборудования, представила обновления к своей цифровой платформе SEunicloud, ориентированные на ускоренную эволюцию рабочих процессов и модернизацию производства.

Официальная презентация платформы Shanghai Electric Digital Technology Co., Ltd состоялась в 2019 году. Решение обладает потенциалом для внедрения в самых разнообразных прикладных сценариях, включая интеллектуальное управление ветровыми электростанциями, удаленное управление ТЭС, техническое обслуживание механического оборудования, хранение и распределение электроэнергии. Платформа предоставляет эффективные инструменты поиска и устранения неисправностей, удаленного управления, ТО и планирования энергоресурсов, удовлетворяя потребности самых различных отраслей промышленности.

Входящее в состав платформы SEunicloud интеллектуальное решение для управления цепочками поставок разработано для согласования объемов заводского производства с потребностями в ресурсах электростанции. С момента возобновления работы в феврале этого года компания уже запустила 1781 проект закупок в режиме онлайн с совокупным размером финальных ставок в размере свыше 800 млн юаней.

Пользователи передовой многофункциональной цифровой платформы способны ускорять процессы реконструкции и модернизации собственных предприятий, снижая нагрузку на цепочки поставок за счет удаленного выполнения процедур диагностики оборудования, управления закупками и мониторинга контрактов с поставщиками, проведения торгов и координации заказов. Интеллектуальная платформа контроля за цепочками поставок также обеспечивает подбор продавцов и покупателей посредством средств анализа статистического анализа в процессе формирования цен на предстоящие закупки, автоматически отслеживает и документирует динамику рабочих показателей поставщиков, включая их в общий процесс управления цепочками поставок для последующей комплексной оценки.

Система энергетического планирования DES-PSO на базе платформы SEunicloud разработано компанией Shanghai Electric Distributed Energy Co., Ltd в сотрудничестве с Национальная лаборатория им. Лоуренса в Беркли. Решение предоставляет функции проектирования и планирования, инвестиционного анализа и оценки рисков, позволяя клиентам оценивать экономическую целесообразность крупномасштабных проектов производства энергии до начала строительных работ.

Решение для электронной коммерции, входящее в состав платформы Shanghai Electric SEunicloud охватывает процесс закупок 90% комплектующих и запасных деталей для электростанций в формате комплексной системы, включающей средства поиска, сервисы технического обслуживания, оптимизации и т.д. Система упрощает процесс онлайн-поставок свыше 22 000 наименований комплектующих и 70 стандартных ремкомплектов, стоимость которых практически не отличается от заводских расценок. Клиенты могут использовать стандартизированный формат запросов. Это решение заметно повышает эффективность сделок и упрощает процессы коммуникации между покупателем и продавцом. За счет анализа больших данных платформа электронной коммерции стимулирует разработку и внедрение информационного решения для интеллектуального и индивидуального мониторинга продуктов и сервисов.

"В рамках концепции формирования "новой инфраструктуры" компания Shanghai Electric использует свои конкурентные преимущества в сфере больших данных и прокладывает новый путь к созданию интегрированного платформенного решения для всей энергетической отрасли, - прокомментировал директор и президент Shanghai Electric Group Хуан Оу (Huang Ou). - Мы планируем в самом ближайшем будущем предоставить предприятиям различных секторов промышленности и бизнеса доступ к этой передовой технологии".

О компании Shanghai Electric

Shanghai Electric Group Company Limited (SEHK: 02727, SSE: 601727) осуществляет проектирование, производство и сбыт электроэнергетического и промышленного оборудования. Предприятие специализируется на сегменте энергетического оборудования для газовых, угольных, атомных, ветровых электростанций и хранилищ энергии, высококлассного химического оборудования, а также решений для энергосетей и интеллектуальных систем энергоснабжения промышленных объектов. Еще одним направлением деятельности компании является производство и сбыт промышленного оборудования, включая подъемники, средне- и крупногабаритные электродвигатели, оборудование для интеллектуального производства, базовые промышленные комплектующие, средства защиты окружающей среды и т.д. Предприятие – активный участник сегмента интегрированных сервисов, предоставляющий услуг энергетической инженерии, проектирования средств защиты окружающей среды, автоматизации промышленных процессов, а также финансовых, внешнеторговых услуг и сервисов Промышленного интернета.

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КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Шэнь Цзинь (Shen Jin), 13817909115, shenjin@shanghai-electric.com