LiveU представила видеостример LU800 для производства и передачи событий в прямой эфир

Хакенсак, Нью-Джерси, 2 июня 2020 /PRNewswire/ -- компания LiveU объявляет о выходе инновационного видеостримера для производства и передачи в прямой эфир новостей и спортивных событий. LU800 сочетает в себе мультикам-продакшен с превосходными видео/аудио возможностями и поддерживает потоковую передачу видео по 5G сетям. LU800 позволяет использовать по максимуму потенциал сетей пятого поколения и обеспечивает исключительную надежность и непревзойденное качество обслуживания.

LU800 поддерживает передачу до четырех полностью синхронизированных видео каналов с сверхвысоким разрешением, используя широкие возможности IP бондинга (до 14 сетевых подключений). LU800 также способен обеспечить высочайшее качество видео (до 4Кp60, HDR 10-bit) для передачи яркости изображения, а также 16 каналов звука для высококачественного производства контента.

Самуэль Вассерман, генеральный директор LiveU, заявил: "Выход такого уникального продукта сегодня особенно актуален и востребован с учетом бюджетных ограничений в индустрии вещания, вызванных пандемией. Сейчас существует острая и растущая потребность в качественных, надежных и экономичных решениях, которые поддерживают удаленный продакшен (REMI). Новый видеостример LU800 предоставляет клиентам неограниченные возможности для усовершенствования и оптимизации видеопродакшена и позволяет охватывать гораздо больше событий со значительно меньшими затратами при использовании традиционных методов передачи данных".

LU800 – это универсальное, сверхнадежное решение с превосходной производительностью, которое поддерживает до 8 модемов сетей 5-го поколения с двумя SIM-картами и высокоэффективными внутренними антеннами, что позволяет задействовать все возможности 5G.

Вассерман продолжил: "Сети 5G сыграют значительную роль в live-продакшене и доставке контента при постепенном возвращении прямых спортивных трансляций. Технология 5G-бондинга, которая реализована в LU800, повышает устойчивость качества видео на стадионах и других спортивных площадках за счет использования преимуществ увеличенной пропускной способности, меньшей задержи и большей скорости, которые обеспечивают 5G сети. Наши успешные 5G live-проекты с ведущими операторами связи в США, в Азиатско-Тихоокеанский регионе и Европе, а также постоянное участие в совместных 5G проектах в ЕС укрепили наши знания и опыт, что позволило усовершенствовать продукты компании и используемые алгоритмы".

Благодаря появлению видеостримера LU800, теперь компания LiveU готова предложить своим клиентам первое в своем роде комплексное решение для доставки видео в прямой эфир, видеопроизводства и дистрибуции. Видеопотоки с нескольких камер в одном юните (мультикам-продакшен) полностью управляются через платформу LiveU Central и автоматически попадают в LiveU Matrix (платформа для управления и дистрибуции видеоконтента по IP сетям).

Доступная теперь революционная продуктовая линейка LU800 отвечает любым потребностям клиентов и предусматривает различные сценарии использования.

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О LiveU

LiveU меняет правила игры, создавая инновационные продукты для обеспечения прямых трансляций новостей и спортивных событий. Вместе с облачными платформами управления и IP решениями дистрибуции видеоконтента нового поколения, LiveU предлагает наиболее экономичное комплексное решение для производства и потоковой передачи видео в прямой эфир. LiveU является разработчиком и патентодержателем технологии бондинга, и решения компании обеспечивают превосходное качество видео и надежность при проведении прямых трансляций, когда угодно и откуда угодно. Более 3000 клиентов в 130+ странах мира используют решения LiveU. Среди наших клиентов - международные вещательные компании, онлайн медиа, компании из индустрии развлечений и спорта, новостные агентства и социальные медиа. Для дополнительной информации посетите сайт www.liveu.tv/ru, или подпишитесь на нас в Twitter, Facebook, YouTube, LinkedIn или Instagram.

Contacts:

Joyce Essig (US)

201-742-5229

Joyce@liveu.tv

Joss Armitage (Int'l)

+44-7979-908-547

joss@jumppr.tv

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/1175788/LiveU_LU800_Production_Level_Field_Unit.jpg

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