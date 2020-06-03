Маркус Троихо избран президентом Нового банка развития

ШАНХАЙ (SHANGHAI), 3 июня 2020 г. /PRNewswire/ -- 27 мая этого года Совет управляющих Нового банка развития (НБР), созданного БРИКС, единогласно избрал Маркуса Прадо Троихо (Marcos Prado Troyjo) президентом организации, в соответствии со статьями Соглашения о НБР и его процедурами. Г-н Троихо вступит в должность с 7 июля 2020 года.

Для Маркуса Троихо назначению на пост президента НБР предшествовала успешная многогранная карьера в правительственных, коммерческих и научных организациях, а также участие в публичных дискуссиях по ряду ключевых вопросов экономического развития.

Ранее г-н Троихо занимал должность заместителя министра экономики и специального секретаря по вопросам внешней торговли и международным делам Бразилии, а также представлял бразильское правительство в советах различных многосторонних институтов развития. Он также возглавлял бразильскую Комиссию по вопросам внешнего финансирования и Национальный комитет по инвестициям.

Маркус Троихо был соучредителем и директором BRICLab при Колумбийском университете, где преподавал различные дисциплины в сферах дипломатии и связей с общественностью. Он вел активную лекторскую деятельность в университетах и исследовательских центрах по всему миру.

Г-н Троихо – член Всемирного совета будущего при Всемирном экономическом форуме (ВЭФ). Ранее он также занимал пост директора Intelligent Tech & Trade Initiative (ITTI).

Маркус Троихо имеет степени магистра и доктора наук по специальности социология международных отношений, полученные в Университете Сан-Паулу. После получения докторской степени Маркус Троихо продолжил обучение в Колумбийском университете. Он выпускник Института Риу-Бранку - дипломатической академии Министерства иностранных дел Бразилии.

Г-н Троихо - экономист, политолог и дипломат, автор ряда трудов по вопросам развития, технологий и международных отношений.

Согласно статьям Соглашения о НБР, Совет управляющих банка избирает Президента из числа представителей стран-учредительниц в порядке ротации. Президент НБР руководит персоналом банка и повседневной деятельностью НБР, в соответствии с указаниями Совета директоров банка.

Совет управляющих НБР также назначил Анила Кишору (Anil Kishora) на пост вице-президента.

Анил Кишора в течение 38 лет работал в крупнейшем финансовом учреждении Индии – Государственном банке Индии (State Bank of India, SBI). На протяжении многолетней карьеры Анил Кишора имел возможность изучить все аспекты деятельности SBI.

Прежде чем присоединиться к НБР, он занимал пост заместителя управляющего директора и главного директора по рисками SBI, осуществляя управление операционными, рыночными, кредитными, информационными и другими рисками SBI Group. Ранее г-н Кишора исполнял обязанности заместителя управляющего директора/генерального директора регионального головного офиса SBI в Чандигархе, а также генерального директора филиала SBI в Сингапуре.

За плечами Анила Кишоры - многочисленные программы подготовки руководящего персонала, включая тренинги по управлению рисками в банковской сфере (INSEAD), обучение в Школе управления банковскими рисками (EUROMONEY, Женева), программа повышения квалификации управленцев сингапурской бизнес-школы NUS и сертификационная программа в области информационных технологий и кибербезопасности для руководителей высшего звена (Институт развития и исследований в сфере банковских технологий, г. Хайдарабад, Индия). Он также принимал участие в Оксфордской программе по вопросам управления прямыми инвестициями.

Г-н Кишора - сертифицированный специалист Индийского института финансов и банковского дела. Он имеет диплом бакалавра с отличием по английской филологии.

Во внеочередном онлайн-заседании Совета управляющих НБР принимали участие министр экономики Бразилии Паулу Гедес (Paulo Guedes), министр финансов РФ Антон Силуанов, министр финансов Индии Нирмала Ситхараман (Nirmala Sitharaman), заместитель министра финансов КНР Цзоу Цзяи (Zou Jiayi) и министр финансов ЮАР Тито Титус Мбовени (Tito Titus Mboweni).

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