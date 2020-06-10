Москва, 10 июня. Математик Андрей Егоров предложил опровержение гипотезы Римана. В опубликованном сочинении предложен метод исследования и оценки снизу модулей значений производной ζ-функции в ее нулях. Полученные результаты вступают в противоречие с общепризнанными следствиями гипотезы Римана. Автор брошюры склонился к выводу, что гипотеза Римана должна быть неверной. Несмотря на то, что подавляющее большинство математиков верят в ее истинность и стремятся найти доказательство, ряд ученых в прошлом высказывали сомнения в ее справедливости. В разное время скептическую позицию по поводу гипотезы Римана занимали такие математики как Литтлвуд, Тьюринг, Радемахер, Ивич и отчасти Сельберг.

Для достижения указанных целей автор применяет аппарат теории положительно определенных функций и спектральной теории операторов. Изложение ведется на строго математическом языке, однако связи с квантовой механикой, квантовой теорией поля и теорией колебаний будут очевидны для всех знатоков математической физики. В качестве побочного следствия предложено доказательство хорошо известной гипотезы о простоте нулей ζ-функции. Ранее Сарнак и Тао подчеркивали, что абсолютное большинство попыток доказательства гипотезы Римана о нулях ζ-функции были несостоятельны, поскольку предпринимались с помощью заведомо непригодных средств. При этом как правило игнорировалась специфика ζ-функции и предложенные подходы допускали столь широкое обобщение, что найти ошибку с помощью правильно подобранного контрпримера не составляло труда.

В данном случае это - попытка опровержения гипотезы Римана, но тем не менее развиваемый подход столь специфичен, что даже обобщение на L-функции не всегда оказывается возможным. В случае успеха этой попытки сложившиеся в области алгебраической геометрии и теории чисел представления будут пересмотрены.