Компания Absen дебютирует на Кантонской ярмарке-2020

ШЭНЬЧЖЭНЬ (SHENZHEN), Китай, 15 июня 2020 г. /PRNewswire/ -- Компания Absen (код SZSE: 300389), ведущий мировой производитель LED-экранов, сообщила о своем участии в 127-й сессии Китайской импортно-экспортной выставки ("Кантонской ярмарки"), проходящей с 15 по 24 июня 2020 года в онлайн-режиме. Посетители виртуального стенда компании могут ознакомиться с широким спектром актуальных и перспективных продуктов, включая обширную линейку ультрасовременного LED-оборудования. Среди других сюрпризов, которые Absen приготовила для своих онлайн-гостей, - виртуальные туры по головному офису и заводу компании, а также серия познавательных веб-трансляций.

Учрежденная в 1957 году Кантонская ярмарка проходит дважды в год - весной и осенью, - в Гуанчжоу и является старейшей, крупнейшей, а также самой репрезентативной торговой выставкой в Китае. В условиях пандемии COVID-19 организаторам самой масштабной ярмарки в мире пришлось отказаться от физической экспозиции в пользу онлайн-формата.

В рамках своего дебютного участия в Кантонской ярмарке компания Absen представляет широкий ассортимент LED-продуктов, охватывающий коммерческие дисплеи, медиа-носители для размещения в общественных местах (DOOH), решения для визуализации данных, оборудования для арендного бизнеса и сценического оформления. Продукция ведущего китайского бренда способна удовлетворить потребности клиентов из самых различных отраслей промышленности и бизнеса.

В число ОСНОВНЫХ ЛИНЕЕК LED-ОБОРУДОВАНИЯ, представленных на выставке, входят модели Absen A27 Plus, - идеальная альтернатива LCD и проекторам, - продукты Absenicon, предназначенные для конференц-залов любых масштабов, - а также HC Series (дисплеи MiniLED 0,9 мм для сегмента высококлассных аппаратных залов) и, конечно же, линейка VN Series, удостоенная премии Red Dot Product Design Award 2020 за уникальные инновации в сфере гастрольного оборудования. На виртуальном стенде компании можно также ознакомиться и другими профессиональными LED-решениями от Absen, включая новую линейку медиа-носителей AW Series, предназначенных для размещения в различных общественных местах (в лайтбокcах, на столбах освещения и т.д.).

В период с 15 по 24 июня участники онлайн-сессии Кантонской ярмарки также смогут присоединиться к ВИРТУАЛЬНЫМ ТУРАМ по международной штаб-квартире Absen и ее сверхсовременной производственной базе.

Компания с головным офисом в южно-китайском мегаполисе Шэньчжэне, служащим своеобразным связующим звеном между Гонконгом и материковой частью КНР, располагает 14 филиалами в Китае и за рубежом. Ее завод в Хуэйчжоу способен ежегодно производить высококлассные и универсальные LED-дисплеи совокупной площадью до 300 000 кв.м.

В рамках своего дебюта на Кантонской ярмарке Absen также приготовила серию ПРЯМЫХ ТРАНСЛЯЦИЙ для посетителей своего онлайн-стенда. Эти познавательные веб-семинары, посвященные как общим вопросам LED-технологий, так и углубленному анализу профессиональных решений для различных прикладных сценариев, познакомят своих участников с новейшими достижениями в сфере светодиодного оборудования, а также расскажут о деятельности и возможностях Absen. На протяжении всей виртуальной сессии выставки представители Absen будут в круглосуточном режиме предоставлять консультации и отвечать на запросы клиентов из всех уголков земного шара.

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КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Ли Юйчунь (Yuchun Li), +86-13823553631, yuchun.li@absen.com