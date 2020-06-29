"Краткое знакомство" с хайнаньским уездом Баотин на платформе Douyin

ХАЙКОУ (HAIKOU), Китай, 29 июня 2020 г. /PRNewswire/ -- Как сообщает Баотинский конвергированный медиа-центр, 27 июня на популярной платформе коротких видео Douyin состоялась трансляция специальной программы по случаю Праздника драконьих лодок. Показ праздничной программы проходил в зале виртуальных трансляций "Quicklook", созданном новостным агентством "Синьхуа". Китайские зрители впервые смогли столь подробно познакомиться с жизнью автономного уезда национальных меньшинств Ли и Мяо Баотин на территории Хайнаньской портовой зоны свободной торговли. В ходе двухчасовой прямой трансляции почти 90 000 Интернет-пользователей из всех уголков Поднебесной наслаждались роскошными пейзажами Баотина и знакомились с уникальными древними традициями местных жителей.

Автономный уезд национальных меньшинств Ли и Мяо - Баотин, - расположен в центральной части пров. Хайнань, благодаря чему может похвалиться обширными природными, культурными и туристическими ресурсами. Национальный парк Цисяньлин, главная достопримечательность Баотина, - настоящая коллекция чудес природы. Здесь вас ждут и диковинные горные ландшафты, и термальные источники, и тропические леса.

Кроме чарующих пейзажей Цисяньлина большое впечатление на Интернет-аудиторию произвели виды острова Шэньюй, укрывшегося в чаще тропического леса и снискавшего себе славу "Страны фей". Остров пользуется большой популярностью у туристов как место, где можно укрыться от городской суеты и обрести душевный покой. Будь-то кристально чистые воды озера Биюй, причудливые картины тропического леса или пресноводная медуза, которую называют "пандой водного мира" - все они поражают воображение.

Баотин - колыбель культуры и традиций национальных меньшинств Ли и Мяо. Обзор культурного заповедника Бинлангу-Хайнань познакомил зрителей прямой трансляции с традиционной архитектурой национальности Ли, веселыми напевами и танцами исконных обитателей Хайнаня, а также с работами мастеров парчовой вышивки народности Ли и искусством плетения из ротанга. Эти два вида традиционного народного промысла включены в перечни объектов нематериального культурного наследия мирового и провинциального значения.

Авторы программы искушали аудиторию по ту сторону мониторов искушали четырьмя уникальными блюдами баотинской кухни из свинины, курицы, рыбы и телятины. На территории Баотина расположены самые большие в Китае плантации рамбутана. В последние годы активно развивается отрасль выращивания местного сорта маракуйи, а также дуриана и даже мангостана. Возможность попробовать экзотические фрукты дает туристам дополнительный повод посетить Баотин.

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