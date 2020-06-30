FarEye и Blue Yonder создадут совместное решение для оптимизации логистических процессов

ЛОНДОН (LONDON) и СИНГАПУР (SINGAPORE), 30 июня 2020 г. /PRNewswire/ -- FarEye, ведущая SaaS-платформа предиктивной логистики, помогающая прогнозировать, планировать, управлять и оптимизировать цепочки поставок, анонсировала партнерство с передовым провайдером сервисов цифрового исполнения Blue Yonder.

Новое партнерство поможет международным предприятиям в вопросах беспроблемного взаимодействия между традиционной инфраструктурой и современными инструментами управления цепочками поставок. Совместными усилиями организации-партнеры будут внедрять технологии прогностического, интерактивного и наглядного контроля в цепочки поставок производственных предприятий, учреждений розничной торговли, а также организаций сферы логистики и электронной коммерции.

Доступ к совместному решению будет осуществляться посредством платформы Blue Yonder LuminateTM. Эта платформа на базе Microsoft Azure объединяет обширные внутренние и внешние данные, поступающие от всех цифровых активов клиентской цепочки поставок, обеспечивая возможность принятия более информированных решений с помощью передовых технологий искусственного интеллекта (ИИ) и машинного обучения (МО).

Сервисы наглядного контроля за логистическими этапами, библиотека перевозчиков и платформа динамической маршрутизации "последней мили" от FarEye дополняет возможности Blue Yonder Luminate, предоставляя оптимальные решения для комплексных логистических нужд. Эти решения будут помогать компаниям достигать успеха в сегодняшнюю клиентоориентированную эпоху, обеспечивая исключительную эффективность транспортных процессов и перемещения товаров в сегментах В2С и В2В.

"Около 30% логистических расходов по всему миру идут на преодоление проблем неэффективности транспортных систем. Это фактор создает потенциальную возможность для экономии в размере 1000 млрд долл. США. И компании FarEye и Blue Yonder намереваются вместе осваивать этот потенциал с помощью комплексного решения, устраняющего проблему "слепых мест" в логистической цепочке и обеспечивающего высочайший уровень обслуживания клиентов на этапе "последней мили", - отметил генеральный директор FarEye Кушал Нахата (Kushal Nahata).

О компании FarEye

FarEye - логистическая SaaS-платформа, повышающая эффективность транспортных процессов за счет технологий прогностического визуального контроля. Платформа обеспечивает предприятиям возможность организации, отслеживания и оптимизации логистических операций. С 12 упоминаниями в "квадранте" Garnter платформа FarEye помогает 150 компаниям в более чем 20 странах мира достигать успеха в сегодняшнюю клиентоориентированную эпоху, повышая качество обслуживания конечных потребителей и гарантируя эффективное перемещение товаров в сегментах В2С и В2В.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Сонали Чакраворти (Sonali Chakravorty), Sonali.chakravorty@kaizzencomm.com,+91-9911813131