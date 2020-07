Ежегодная digital-конференция NextM состоялась в онлайн-формате

Москва, 2 июля. Ежегодная digital-конференция NextM прошла 25 июня. Она была организована GroupM ведущей международной медиаинвестиционной группой холдинга WPP, представленной в России агентствами Mindshare, MediaCom и Wavemaker

Тема этой конференции: "NextM 2020: Reshaping digital in the new reality". Не секрет, что пандемия изменила индустрию. По прогнозам GroupM, российский рекламный рынок в 2020 году может упасть на 11%, а его digital составляющая на 6%. Важное место заняла дискуссия о том, как научиться правильно использовать digital инструменты в новых условиях и найти наиболее подходящие решения для роста и развития бизнеса.

NextM 2020 впервые за свою историю прошла в онлайн-формате. Это позволило в период закрытых границ между государствами объединить спикеров не только из разных городов, но и стран:

вице-президент Babycare P&G China Елена Кудряшова, которая уже несколько лет работает в Китае, рассказала о том, как КНР восстанавливает свою экономику и потребление после карантина.

известный предприниматель Анастасия Сартан, которая сейчас в Кремниевой долине развивает стартап StyleHacks, поделилась своей историей развития голосового фэшн-помощника.

Всего на конференции выступило 24 спикера из GroupM, MediaCom, Mindshare, Wavemaker, P&G, Johnson & Johnson, StyleHacks, "А.Коркунов" Mars, GSK и проекта "Полка".

Презентации участников NextM 2020, видеоинтервью и другие материалы с конференции уже опубликованы в спецпроекте на портале AdIndex.ru.

Конференция прошла при поддержке партнеров: селлер видеорекламы GPMD, RAMBLER GROUP, IVI, MediaToday, РБК, IMHO, Hearst Shkulev Digital, Амарена Медиа Селлинг, Mail.ru Group, Go Mobile, Квант, Winstrike Agency, Aitarget, AdIndex.