Сент-Китс и Невис временно сокращает требуемый семейный взнос до $150 000

ЛОНДОН, 6 июля 2020 г. /PRNewswire/ -- 3 июля Агентство по вопросам гражданства через инвестиции (CIU) Федерации Сент-Китс и Невис сократило минимальный размер семейного взноса, необходимый для получения экономического гражданства. Теперь семьи из четырех человек вносят в Фонд устойчивого роста в рамках Программы гражданства через инвестиции страны $150 000 вместо $195 000. Это временное предложение действует с 3 июля по 31 декабря 2020 года.

Данная мера является реакцией на экономические последствия пандемии COVID-19 для страны. Несмотря на то что в Сент-Китсе и Невисе не было зафиксировано смертельных исходов при всего лишь 15 выявленных случаях заражения, правительство страны использует это выгодное для семей предложение в рамках программы CBI в качестве средства экономической поддержки. Эти доходы призваны обеспечить решение проблем безработицы, оказать поддержку граждан с сократившимися доходами и помочь стране продолжить эффективную борьбу с COVID-19.

"Сент-Китс и Невис — самая безопасная, красивая и процветающая страна в Карибском бассейне, предоставляющая экономическое гражданство, и мы остаемся такими в эти трудные времена", — заявил премьер-министр Тимоти Харрис (Timothy Harris). "Сейчас мы рады предложить — в течение ограниченного периода времени, пока мир сталкивается с проблемами, вызванными пандемией COVID-19 — все преимущества полного экономического гражданства по еще более конкурентоспособным ценам для семей, а также новый, безбумажный процесс подачи заявок", ― сообщил глава CIU Лес Кан (Les Khan).

Ввиду пандемии COVID-19 уполномоченные агенты, через которых требуется подавать заявки, могут временно осуществлять подачу заявок в режиме онлайн. Новое предложение касается только варианта финансирования, который остается самым быстрым способом получения гражданства Сент-Китса и Невиса. Помимо финансового взноса, все заявители должны пройти проверку на благонадежность, предусмотренную условиями Программы.

"Сент-Китс и Невис является колыбелью инвестиционного гражданства", — считает Пол Сингх (Paul Singh), директор юридической компании CS Global Partners, являющейся официальным правительственым промоутером . — Программа CBI, учрежденная в 1984 году, продолжает привлекать наиболее надежных и опытных инвесторов, желающих создать благоприятные условия для своих семей. Многие заявители с радостью узнают об этом ограниченном по времени предложении, понимая при этом, что их участие в данном процессе помогает семьям, оказавшимся в трудном положении, снова встать на ноги".

После успешного завершения данной процедуры новые граждане получают право жить, работать и учиться в Сент-Китсе и Невисе. Они могут совершать поездки без получения виз или с получением виз по прибытии в 156 направлениях, а министр иностранных дел Марк Брэнтли (Mark Brantley) продолжает заключать новые соглашения об отказе от виз по всему миру.

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