SMCI получила "платину" в рейтинге разработчиков решений для IoT и граничных вычислений

САН-ХОСЕ (SAN JOSE), Калифорния, 7 июля 2020 г. /PRNewswire/ -- Компания Super Micro Computer, Inc. (Код NASDAQ: SMCI), мировой лидер в сфере корпоративных вычислительных решений, а также экологически безопасных технологий для хранения данных и сетевого взаимодействия, получила "платиновый" рейтинг по результатам международого исследования отрасли IoT и граничных вычислений VDC Research за 2020 год. Участники международного опроса дали высшую оценку Supermicro за высокую производительность граничных устройств, используемых в серверах ЦОД с поддержкой виртуализации и консолидации рабочих процессов, включая ИИ/МО и обработку видео.

В опросе приняли участие свыше 700 респондентов из США, ЕБВА и Азиатско-Тихоокеанского региона. Каждый из этих регионов дал приблизительно 30 процентов окончательных результатов. Авторы исследования опросили менеджеров проектов/продуктов, технических директоров, инженеров и системных интеграторов. Респонденты оценивали только тех поставщиков, у которых они приобретали коммерческое вычислительное оборудование для своих недавних проектов.

"Мы очень рады этому достижению, особенно учитывая тот факт, что столь высокий результат получен в ходе проведенной VDC независимой оценки уровня клиентского удовлетворения, - прокомментировал генеральный директор и президент Supermicro Чарльз Лян (Charles Liang). - Признание со стороны клиентов подтверждает исключительное качество продуктов Supermicro - с уникальным дизайном, высокой надежностью, ресурсоэкономичностью и мощной технологической поддержкой".

Самые современные и высококачественные серверы и системы хранения данных от Supermicro охватывают широкий спектр вертикально интегрированных рынков и партнерств с ведущими производителями процессоров и программного обеспечения. В число инновационных разработок Supermicro для 5G и граничных вычислений входят серверы, ориентированные на удовлетворение потребностей телекоммуникационного сектора и еще более сложных рабочих условий.

Новый 2U Ultra SuperServer обеспечивает расширенный функционал, повышенную производительность и энергоэффективность, а также оснащается резервными источниками питания переменного и постоянного тока, а также имеет сертификат NEBS. Характеризуясь высокой надежностью, доступностью и удобством эксплуатации, этот сервер доступен в форм-факторе 2U с уменьшенной глубиной. Система поддерживает два 205-ваттных ЦП TDP и гарантирует высокую производительность вычислительных операций, хранения данных и сетевого взаимодействия в микромасштабных периферийных дата-центрах.

Supermicro недавно представила и еще одно революционное решение - системы формата Outdoor Edge - серверы в корпусах IP65 для 5G RAN, ИИ-формирования логических выводов и интеллектуальных граничных вычислений. Новые системы идеально подходят для эксплуатации в сложных условиях за пределами помещений и поддерживают наблюдаемую в отрасли тенденцию перехода к дезагрегированному оборудованию и программному обеспечению с открытым кодом.

В комплексный портфель решений Supermicro для 5G и граничных вычислений входят недавно представленные системы E403-9P-FN2T и 1019P-FHN2T . Эти решения эффективно дополняют существующий ассортимент высокопроизводительных продуктов компании, ориентированных на нужды центров обработки данных, включая многоузловые BigTwin™, высокоплотные SuperBlade® и MicroBlade™ с поддержкой виртуализованных сетевых ядер 5G.

О компании Super Micro Computer, Inc.

Supermicro (код NASDAQ: SMCI), лидер в сфере высокопроизводительных и высокоэффективных серверных технологий, является ведущим поставщиком передовых серверных решений Server Building Block Solutions® для информационных центров, облачных вычислений, высокопроизводительных вычислительных центров, корпоративных ИТ, Hadoop/Больших данных и встроенных систем. Supermicro ответственно подходит к защите окружающей среды; инициатива "We Keep IT Green®" позволяет предоставлять клиентам самые энергоэффективные и экологически чистые решения из всех доступных на рынке.

Supermicro, Server Building Block Solutions, BigTwin, SuperBlade и We Keep IT Green являются торговыми марками и/или зарегистрированными торговыми марками Super Micro Computer, Inc.

Все остальные марки, названия и торговые марки являются собственностью соответствующих владельцев.

