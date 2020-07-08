Dreame представляет беспроводной пылесос V11

МОСКВА, 8 июля 2020 г. /PRNewswire/ -- Dreame, производитель премиальной техники для дома, входящий в экосистему Xiaomi, представил беспроводной пылесос V11. Dreame V11 оснащен двигателем со скоростью 125 тыс. оборотов в минуту и готов к автономной работе до 90 минут. Все это позволяет легко поддерживать чистоту в доме. Розничная цена Dreame V11 составит 30 104 руб. ($424.99). С 9 по 12 июля (до 12.59 утра по московскому времени) пылесос будет доступен на AliExpress со скидкой по цене 20 905 руб. ($293.99).

Dreame V11 предлагает рынку самый быстрый двигатель со скоростью 125 000 оборотов в минуту, многоуровневую циклонную систему фильтрации, которая справится с пылью, микробами, аллергенами с шерсти домагних питомцев, а также непревзойденную цену – на 33% ниже аналогов.

Производительность, мощность и эффективность фильтрации Dreame V10 была значительно улучшена в новой модели. Мощность всасывания Dreame V11 благодаря высокоскоростному мотору выросла на 25% и составляет 150 воздушных ватт, время работы также увеличено на 50% до 90 минут благодаря аккумулятору мощностью 3000 мА/ч.

"Dreame V11 – это премиальный пылесос, который представляет сопоставимую с конкурентными продуктами функциональность и мощность, но гораздо большую надежность по цене на 33% ниже", – отметил господин Воо Рок (Roc Woo), со-основатель Dreame.

О Dreame

Бренд Dreame был основан в 2015 году. Миссия бренда – стать самым известным производителем домашней техники, разрабатывая надежные, высокоэффективные технологии чистого дома по конкурентной цене. Штаб-квартира компании находится в Азии, Dreame входит в экосистему Xiaomi. Основатель бренда, господин Ю Хао (Hao Yu), изучал вычислительную гидромеханику в Университете Цинхуа, где он основал исследовательскую программу Sky Workshop, в которую инвестировал Boeing.

Контакт: David Splivalo, (+1) 515.444.1073, pr@dreame.tech