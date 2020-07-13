Xinhua Silk Road: Шанхай вошел в "тройку" ведущих международных транспортных узлов

ШАНХАЙ (SHANGHAI), 13 июля 2020 г. /PRNewswire/ -- По данным рейтинга развития транспортного сектора Xinhua-Baltic International Shipping Centre Development Index, Шанхай вошел в Топ-3 крупнейших международных центров морских перевозок с высочайшим показателем пропускной способности контейнеров, оптимизированной системой сбора и распределения грузов и благоприятной бизнес-средой.

Cогласно отчету, презентация которого состоялась в северной части мегаполиса в прошлую субботу, Шанхайский порт вот уже десять лет подряд занимает первое место в мире по показателям контейнерооборота, а сам город, наряду с другими транспортными узлами Азиатско-Тихоокеанского региона, набирает обороты в плане глобального распределения транспортных ресурсов.

Оценивая уровень развития международных центров морских грузоперевозок по таким критериям, как состояние портовой инфраструктуры, транспортные сервисы и общая среда, индекс определяет Топ-10 мировых лидеров в этой сфере. В этом году ими стали Сингапур, Лондон, Шанхай, Гонконг, Дубай, Роттердам, Гамбург, Афины, Нью-Йорк-Нью-Джерси и Токио.

Многолетний рейтинг показывает, что Сингапур сохранил за собой статус безусловного лидера отрасли. За ним следует Лондон, а замыкает верхушку индекса Шанхай, поднявшийся на третью строчку благодаря оптимизации аппаратного и программного обеспечения транспортной инфраструктуры. Продолжающаяся реализация инициативы "Пояс и путь" позволила Афинам занять восьмое место в этом году.

Сегодня мы все наблюдаем смещение экономических центров тяжести и международных грузоперевозок на восток: 11 азиатских городов, 61,11 процент всех оценивавшихся представителей этого региона, заметно поднялись в рейтинге по сравнению с прошлогодними результатами.

В частности, Шанхай достиг значительного прогресса в вопросах усовершенствования портового оборудования наряду с внедрением программных инноваций в процессы управления цепочками поставок и интеграции высококлассных транспортных сервисов. В 2019 году общее число зарегистрированных в Шанхае юридических фирм, специализирующихся на морском праве, достигло 629, позволив городу занять четвертое место в мире по этому показателю. В Шанхае работают представительства почти половины крупнейших контейнерных перевозчиков, входящих в мировой топ-100. За последний год шанхайский сегмент страхования морских перевозок впервые в истории обошел по своим масштабам Гонконг, традиционно считающийся мировым центром страховых услуг.

На фоне распространения COVID-19 авторы индекса составили карту мировой активности грузоперевозок, которая показала, что пандемия сильнее затронула контейнерные перевозки нежели транспортировку нефти и насыпных грузов.

Однако, как отмечается в отчете, на сегодняшний день сегмент контейнерных перевозок в Азии, и особенно в восточной ее части, демонстрирует тенденции к активному восстановлению.

Пандемия послужила стимулом для расширенной цифровой трансформации всех информационных процессов, что, по прогнозам Международной ассоциации портов и гаваней (IAPH), приведет к дальнейшей оптимизации доковой инфраструктуры и активизации торговли.

Рейтинг Xinhua-Baltic International Shipping Centre Development Index был впервые представлен в 2014 году Китайской службой экономической информации (China Economic Information Service) новостного агентства "Синьхуа" в сотрудничестве с Балтийской биржей, и с тех пор непрерывно наращивает свой международный авторитет.

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