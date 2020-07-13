АО "МИСК": работы на проспекте Генерала Дорохова завершат досрочно

Москва, 13 июля. Строительство новой вылетной магистрали - проспекта Генерала Дорохова, который свяжет Третье транспортное кольцо с МКАД, может завершиться в 2020 году. Такой срок обсудили мэр Москвы Сергей Собянин и руководство АО "МИСК" в ходе осмотра работ на объекте.

Две трети магистрали уже построены и запущены. Оставшийся отрезок дороги (около 6 км) является достаточно сложным, с большим выносом инженерных коммуникаций и сооружений, тем не менее специалисты АО "МИСК" считают, что работы по нему возможно закончить до конца 2020 года. В целом планируемый срок сдачи объекта - конец следующего года.

24-я вылетная магистраль ("проспект Генерала Дорохова") пройдет от МКАД до Третьего транспортного кольца (ТТК) между Кутузовским и Мичуринским проспектами. Протяженность дороги - 27,4 км с шестью полосами движения в обоих направлениях. Открытие магистрали позволит улучшить транспортную доступность районов Солнцево и Очаково-Матвеевское, поселка Заречье, микрорайона Сетунь и перспективной жилой застройки района Раменки, а также западной части Москвы в целом.

АО "МИСК" – ведущий холдинг по высокотехнологическому строительству и благоустройству столицы. C 2009 года компанией построено, реконструировано и воссоздано более 100 сложных объектов общественного, социального и спортивного назначения, а также сложных технических сооружений. Среди них транспортная развязка Ленинградского шоссе (с реконструкцией моста через Москва-реку), благоустройство Крымской набережной, капитальный ремонт зеленых зон по Кутузовскому проспекту и другие стратегические объекты Москвы.

АО "МИСК" принимало участие в строительстве коронавирусного центра в п. Воронцовское ТиНАО. Проведение работ на этом жизненно важном объекте было высоко оценено правительством г. Москвы. Холдинг имеет собственный парк современной дорожно-строительной техники, что позволяет оперативно и профессионально выполнять строительные работы.