Valmont Barcelona Bridal Fashion Week пройдет в сентябре в новом виртуальном формате

БАРСЕЛОНА, Испания, 24 июля 2020 г. /PRNewswire/ -- Ведущий международный показ свадебной моды, организуемый компанией Fira de Barcelona с 4 по 10 сентября, будет представлен в новом виртуальном формате для достижения новых синергетических эффектов во всех международных каналах связи с целью расширения взаимодействия, интернационализации и бизнеса.

Показы мод будут предварительно записываться на сцене нового поколения, состоящей из светодиодных экранов высотой 7 м и шириной более 20 м, способных адаптироваться под художественные потребности каждого дизайнера. Трансляция будет проходить в режиме реального времени с 4 сентября. Зрители во всем мире не только смогут посмотреть эти мероприятия, но также принять участие в этих интерактивных показах.

Кроме того, на показах мод будут представлены революционные и инновационные сценические решения, основанные на неповторимом языке и эстетике театральной группы и продюсерской компании La Fura dels Baus, отвечавшей за организацию церемонии открытия Олимпийских игр в Барселоне в 1992 г. Также она занимается постановкой оперных спектаклей и онлайн-мероприятий.

На этом мероприятии также будет представлена цифровая выставочная площадка, которая обеспечит новые условия для презентации коллекций крупных компаний свадебной индустрии покупателям со всего мира, а также для установления многочисленных связей и заключения коммерческих договоров на международном уровне. Разработчики приложения VBBFW создадут простой и интуитивно-понятный интерфейс, который позволит покупателям и инфлюенсерам просматривать, общаться и встречаться с представителями брендов в виртуальном режиме, в любое время и из любой точки мира с помощью мобильного телефона или компьютера.

В рамках VBBFW свадебному сообществу будет предоставлена крупнейшая цифровая платформа свадебной моды, которая станет центром для всех игроков отрасли в целях развития международного бизнеса и установления связей между брендами и всеми специалистами отрасли и мировой аудиторией.

Мероприятие VBBFW также является центром исследований, повышения осведомленности и уровня знаний в области свадебной индустрии для поддержки брендов и дизайнеров в разработке их коммерческих и коммуникационных стратегий по всему миру.

Логотип — https://mma.prnewswire.com/media/659718/Fira_Barcelona_Logo.jpg

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1217506/Fira_de_Barcelona_VBBFW.jpg

Контакты для прессы: Gloria Dilluvio (Глория Диллувио), телефон: +34 93 233 21 72, эл. почта: gdilluvio@firabarcelona.com