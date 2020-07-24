CGTN: Cи Цзиньпин посетил провинцию Гирин на северо-востоке Китая

ПЕКИН (BEIJING), 24 июля 2020 г. /PRNewswire/ -- Председатель КНР Си Цзиньпин вместе с генеральным секретарем ЦК КПК в эту среду посетили с инспекцией провинцию Гирин, расположенную на северо-востоке Китая.

В уезде Лишу городского округа Сыпин глава государства посетил образцово-показательный фермерский кооператив на базе по выращиванию сырьевой зелени и овощей. Здесь он ознакомился с технологиями выращивания овощей, защиты и рационального использования чернозема, а также о методах масштабного внедрения средств сельскохозяйственной механизации.

В 2019-м году общий объем производства продукции пров. Гирин увеличился на 2,45 млрд килограммов, достигнув отметки в 38,78 млрд кг, что является ведущим показателем по стране и составляет 41,2 процента общенационального прироста.

После этого г-н Си посетил мемориал Сыпинского сражения, где вспомнил историю становления нации и почтил память героев революции.

Предыдущие визиты Си Цзиньпина в провинцию Гирин состоялись в июле 2015 и сентябре 2018 годов.

Больше по этой теме: Си Цзиньпин подчеркнул важность возрождения северо-востока Китая

https://news.cgtn.com/news/3d3d414e7a45544e7a457a6333566d54/index.html

Возрождение региона

В апреле 2016 года центральное правительство КНР представило ряд новых мер по возрождению северо-востока страны, переживавшего период промышленного спада, оттока инвестиций и ухудшения бизнес-среды. За это время были проведены соответствующие реформы и внедрен ряд политических мер, способствовавшие оптимизации процессов управления и оптимизации делового климата.

В ходе инспекции провинций Хэйлунцзян, Гирин и Ляонин в 2018 году Си Цзиньпин призвал "наращивать усилия" по возрождению северо-востока страны.

Для достижения этой цели, по словам главы государства, региону необходимо активизировать процесс реформ, направленных на устранение противоречий, стимулирование динамичных инноваций, следование новому курсу развития и расширения преимуществ "зеленого" развития, углубленную интеграцию Инициативы "Пояс и путь" (BRI) и приложение дополнительных усилий для улучшения качества жизни людей.

Си Цзиньпин обратился к местному руководству с просьбой продолжить поддержку экологического строительства, пищевой промышленности и наращивания преимуществ экологичного развития. По его словам, этот вопрос имеет жизненно важное значение для полноценного использования уникальных ресурсов и преимуществ северо-восточного региона с целью содействия развитию местной экономики.

Модернизация сельского хозяйства

Председатель Си отметил, что модернизация фермерских хозяйств и обеспечение продовольственной безопасности являются сферами приоритетного внимания для этого региона.

В cвоем рабочем отчете, представленном на рассмотрение 19-го съезда ВСНП в 2017 году, он назвал вопросы, связанные с сельским хозяйством, развитием сельских регионов и фермерства, "фундаментальными для стабильности государства и благосостояния китайского народа".

"Решение этих вопросов должно занимать центральное место в рабочих планах партийных организаций. Нам необходимо уделять приоритетное внимание развитию сельского хозяйства и сельских районов", - подчеркнул он.

В прошлогоднем письме-обращении к экспертам, преподавателям и студентам 50 ведущих сельскохозяйственных вузов страны Си Цзиньпин отметил, что Китай не может стать современным государством без модернизации сельскохозяйственного сектора и возрождения сельской местности с акцентом на передовых достижениях науки и техники.

Он обратился к экспертам по сельскому хозяйству с просьбой помочь фермерам в вопросах стимулирования аграрной продуктивности и технологических инноваций с целью повышения качества жизни людей в отдаленных сельских районах Поднебесной.

Ознакомьтесь с текстом оригинальной статьи:

https://news.cgtn.com/news/2020-07-22/President-Xi-Jinping-inspects-NE-China-s-Jilin-Province-Sl6KNuINQ4/index.html

Видео - https://www.youtube.com/watch?v=xo0g4ZgvS4Y

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