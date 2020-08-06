Компания MariMatic обеспечила себе контракты на €100 млн

ЯРВЕНПЯЯ, Финляндия, 5 августа 2020 г. /PRNewswire/ -- Глобальная эпидемия коронавируса не замедлила рабочего ритма финской компании MariMatic. Компания обеспечила себе контракты на реализацию проектов в Голландии, Саудовской Аравии и Швеции на сумму 100 млн. евро. Проекты касаются полностью автоматизированных пневматических систем транспортировки отходов. В основе разработанной компанией системы MetroTaifun® сеть не поддающихся коррозии труб небольшого диаметра, которая позволяет сэкономить 70 % энергии по сравнению с энергозатратами обычных трубопроводов для транспортировки отходов.

В соответствии с технологией, разработанной MariMatic, отходы собираются на сортировочных сборных пунктах и под давлением автоматически транспортируются по подземному трубопроводу на станцию сбора отходов, каждый вид отходов поступает в свой контейнер. Система сводит к минимуму необходимость движения мусоровозов для транспортировки отходов и неудобства, связанные с неприятными запахами и шумом.

Городская администрация Амстердама приобрела пневматическую систему транспортировки отходов компании MariMatic для использования в городском районе Слуйсбуурт. Слуйсбуурт – это новый современный район, который строится у моря на намывном грунте. При проектировании особое внимание обращалось на решения, касающиеся экологии и устойчивого развития. В районе строятся жилые дома на 5500 квартир, а также школы, магазины и офисы. Видимая часть системы будет представлять собой станцию сбора отходов, расположенную рядом с парком, причем каждый вид отходов будет доставляться под давлением в свой контейнер. Здание станции получило название "Бриллиант" и спроектировано с соблюдением принципа устойчивого развития, включая солнечные панели и сбор дождевой воды. Часть стен будет стеклянной, чтобы дать публике возможность понаблюдать за работой системы сбора отходов.

При оценке предложений, поступивших на тендер, заказчик обращал особое внимание на технологию и качество. Предложение MariMatic было лучшим и по технологии, и по качеству решений.

В новом районе города Мекка в Саудовской Аравии под названием Масар Макках имеется бульвар длиной более 3,6 км, гостиницы и жилые дома, в общей сложности в районе объекты недвижимости строятся более чем на 200 земельных участках. Это, очевидно, самые дорогие участки земли в мире. Застройщиком по проекту является компания Umm Al Qura Development and Construction Company (UAQ). Расчетное количество отходов в районе – около 300 т в день. Система, которую поставит MariMatic, будет второй по величине в мире автоматической системой сбора отходов. Крупнейшая в мире система работает также в Мекке, в мечети аль-Масджид аль-Харам, и ее мощность 900 т отходов день. Эта система также поставлена компанией MariMatic. Кроме этого, компания подписала новый договор с Saudi Binladin Group (SBG) о расширении этой системы в район под названием Матаф.

MariMatic поставит системы транспортировки отходов также в Швецию, в жилой район Фёршеглет города Вестерос, а также в жилой район Хага Норран в Стокгольме, где имеются жилые, офисные и торговые здания. Транспортные трубопроводы для обеих систем , а также системы в Амстердаме, предполагается изготовить из композитной трубы диаметром 300 мм. Крупным мешкам для мусора (150 литров) из офисных зон будет при помощи разработанной MariMatic технологии использования форматоров будет придана такая форма, что они также свободно поместятся в трубу.

В Финляндии соответствующие системы MetroTaifun®применяются уже во многих районах, например, в районе Вуорес в Тампере, Кивистё в Вантаа, Круунунвуоренранта в Хельсинки и Тапиола в Эспоо. И в торговом центре "Трипла" в Хельсинки отходы транспортируются при помощи системы MariMatic. В больнице хельсинкского района Мальми реализована система, которая, кроме отходов, транспортирует также белье. В России системы поставлены на несколько объектов в Москве, среди которых Башня "Эволюция", "ВТБ Арена", ландшафтный парк "Зарядье", а также строящийся жилой квартал Клубный дом Brodsky.

MariMatic поставляет также конвейерные системы для транспортировки пищевых отходов на предприятия пищевой промышленности и общественного питания.

КОНТАКТ: Saman Ali, sali@mulberrymc.com