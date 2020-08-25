Тридцать четыре компании в один день объявили о предстоящем выходе на фондовую биржу

ПЕКИН (BEIJING), 54 августа 2020 г. /PRNewswire/ -- 24 августа этого года компания TOJOY открыла "2020 China Unicorn Carnival". Как один из крупнейших в мире бизнес-акселераторов, эта платформа предоставляет молодым перспективным компаниям доступ к капиталу, ресурсам и партнерствам, необходимым для освоения китайского рынка. За первый день мероприятия 34 проекта, сотрудничающие с платформой TOJOY, объявили о своем намерении выйти на фондовую биржу при поддержке специализированной программы TOJOY.

Рост популярности TOJOY обеспечивает 34 компаниям прочные позиции для предстоящего листинга

18 августа, в ходе празднования 29-й годовщины со дня основания компании, руководство TOJOY оценило достигнутый прогресс, обеспечивший фундамент для успешной реализации 34 проектов-"единорогов". Все эти проекты получили шанс на развитие, благодаря платформе TOJOY, оперативно открывшей им доступ к капиталу, партнерствам и предпринимательским ресурсам.

Апрель 2020 года стал критической точкой для экономического восстановления Китая. Именно тогда компания TOJOY совместно с Комитетом по вопросам профессиональных инвестиций в высокие технологии при Китайской ассоциации инвесторов провели Вторую международную выставку "единорогов". Мероприятие проходило на онлайн-платформе TOJOY - в приложении TOJOY Entrepreneur Cloud. Десять компаний воспользовались возможностью получить доступ к капитальным и прочим ресурсам с помощью виртуального мероприятия, аудитория которого насчитывала сотни тысяч человек.

Непрерывный процесс формирования, оптимизация и внедрения шэринг-платформы в глобальном масштабе позволил TOJOY интегрировать обширные коммерческие ресурсы из всех уголков земного шара, обеспечив мощный стимул для развития подопечных компаний.

Возможности эффективного бизнес-акселератора

В ходе празднования 29-й годовщины со дня основания TOJOY глава правления TOJOY Лу Цзюньцин (Lu Junqing) прокомментировал четыре основных достижения за три первых десятилетия существования компании. По его мнению, именно эти достижения обеспечили предприятию сегодняшний успех. В их число входят создание уникальной интегрированной и универсальной бизнес-модели, презентация международной бизнес-платформы О2О, разработка и внедрение системы самоуправления с поощрением за упорный труд и выдающиеся заслуги, а также формирование высококачественной команды международных экспертов по предпринимательской деятельности.

Г-н Лу также подчеркнул важную роль соблюдения принципов "новаторства, единства и целостности" в успехе TOJOY.

В мероприятии приняли участие представители семи предприятий, обязанных своим развитием акселератору TOJOY, включая национальную сеть магазинов товаров для матерей и детей B&G, смарт-сервис доставки Sousou Shenbian и Kweichow Moutai - компания с высочайшим показателем рыночной капитализации на внутрикитайской фондовой бирже. 18 августа акселератор TOJOY заключил новые соглашения о сотрудничестве с рядом известных лидеров рынка, в число которых вошли China Mobile и Dana Technology.

Сегодня TOJOY помогает более чем 300 компаниям из различных сфер промышленности и бизнеса развивать свою деятельность. Особый акцент платформа делает на инновационных секторах электронной коммерции, Интернета вещей и больших данных.

Комментируя будущие перспективы, генеральный директор TOJOY Гэ Цзюнь (Ge Jun) выразил надежду, что компания продолжит наращивать свой инкубационный потенциал и расширять возможности своей платформы, чтобы выйти на уровень прибыльности к 2021 году, а уже в 2022-2023 годах вывести акселератор на полноценный международный уровень.