Risen заключила контракт на поставку модулей с индийским застройщиком Sprng Energy

НИНБО (NINGBO), Китай, 26 августа 2020 г. /PRNewswire/ -- Компания Risen Energy Co., Ltd, ведущий производитель высокопроизводительного фотовольтаического оборудования, недавно заключила дополнительный контракт на поставку адаптированных под нужды клиента высокоэффективных солнечных модулей общей мощностью 165 мВт индийскому предприятию Sprng Energy.

Ведущий индийский застройщик объектов возобновляемой энергетики Sprng Energy, входящий в группу Actis, приобрел солнечные модули Risen на 165 мВт для нужд проекта солнечной электростанции в городе Анантапур. После ввода в эксплуатацию СЭС под управлением госкорпорации NTPC будет снабжать потребителей в штате Андхра-Прадеш электроэнергией по конкурентной цене в 2,72 рупии/кВт-ч. Этот новейший проект Sprng Energy является неотъемлемой частью общего плана по созданию мощностей для генерирования более 2 гВт возобновляемой энергии, что соответствует чуть более чем 1,2% общего целевого показателя доли возобновляемых источников энергии в структуре национального энергопотребления. Согласно официальной стратегии индийского правительства, этот показатель составляет 175 гВт.

Несмотря на тот факт, что данный контракт является первым опытом сотрудничества между Risen и Sprng, китайский производитель поддерживает давние партнерские взаимоотношения с Actis. Ранее компания Risen поставила солнечные модули совокупной мощностью 350 мВт для нужд другого дочернего предприятия группы на этом развивающемся рынке.

"Профессионально, внимательно и максимально целеустремленно", - так охарактеризовал опыт сотрудничества c Sprng директор по продажам и маркетингу Risen г-н Бипина Вирраджу Чодри (Bypina Veerraju Chaudary). "Наши партнеры точно знают, что делают, и что нужно для реализации поставленных задач, - продолжил он. - Для нас большая честь, что по результатам объективной оценки рынка фотовольтаического оборудования Sprng выбрала Risen для достижения своих амбициозных целей. Мы и дальше будем на деле доказывать свою способность приносить ощутимые преимущества разработчикам проектов в сфере солнечной энергетики".

Генеральный директор Sprng Energy г-н Гаурав Суд (Gaurav Sood) не менее позитивно прокомментировал размещение нового заказа: "Процесс реализации проектов фотовольтаической отрасли в сегодняшних условиях проходит значительно труднее, чем обычно, а обеспечение гарантированных поставок материалов, рабочей силы и своевременное получение разрешающей документации представляет собой логистически крайне сложную задачу. Мы остановили свой выбор на Risen, полагаясь на их обширный послужной список успешно осуществленных проектов, а также на их конструктивный подход к удовлетворению специфических требований заказчика. Мы рады приветствовать Risen в кругу наших партнеров и уверены, что сотрудничество с ними нас не разочарует. Надеемся в скорейшем времени получить плоды в виде отличных результатов работы и прочного партнерство в рамках этого и будущих проектов".

Индийская отрасль солнечной энергетики, серьезно пострадавшая от пандемии COVID19, продолжает демонстрировать свою "стойкость" в преодолении бывших, настоящих и будущих невзгод. Для таких компаний, как Sprng, этот фактор служит наглядным доказательством способности колоссального индийского рынка расти даже в условиях всеобщей стагнации, а также подтверждает, что при желании добиться положительных перемен на рынке солнечной энергетики вполне возможно.

О компании Risen

Risen Energy - ведущий международный производитель высокоэффективного фотовольтаического оборудования первого класса с кредитным рейтингом "AAA", а также провайдер комплексных коммерческих решений для энергетических систем. Компания была учреждена в 1986 году, а с 2010 года ее акции котируются на фондовой бирже. Сегодня предприятие приносит реальную выгоду клиентам по всему земному шару. Технологические и коммерческие инновации в сочетании с непревзойденным качеством и поддержкой - это отличительный знак комплексных бизнес-решений Risen, входящих в число самых функциональных и рентабельных в отрасли. Располагая обширной сетью региональных представительств и прочными финансовыми показателями, мы создаем стратегические, взаимовыгодные партнерства с коллегами, чтобы совместными усилиями осваивать растущий потенциал зеленой энергетики.

О компании Sprng

Sprng Energy - индийское предприятие отрасли возобновляемой энергетики, учрежденное в 2017 году группой Actis - ведущим прямым инвестором со специализацией на рынках роста и долевыми обязательствами в размере 475 млн долл. США. На сегодняшний день в портфеле Sprng представлены проекты по созданию солнечных и ветровых электростанций общей мощностью 1,75 гВт, 650 мВт из которых уже введены в эксплуатацию. К концу текущего финансового года мощность действующих объектов компании должна достичь 1,2 гВт. Процесс реализации остальных проектов идет согласно графику.