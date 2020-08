Чжухайской специальной экономической зоне - 40 лет: города СЭЗ продолжают развитие

ЧЖУХАЙ (ZHUHAI), Китай, 26 августа 2020 г. /PRNewswire/ -- Китай инициировал создание специальных экономических зон (СЭЗ) в далеком 1980 году. Первые СЭЗ появились в юго-восточных прибрежных районах страны, и Чжухай стал одной из них. Как экспериментальные районы для продвижения политики реформ и развития, кроме налоговых льгот для зарубежных инвесторов на территории СЭЗ предлагают упрощенные таможенные процедуры и смягченные нормативные ограничения.

В этом году Чжухайская СЭЗ отмечает свой 40-летний юбилей. Согласно заявлению департамента информации народного правительства города, "за эти сорок лет Чжухай стал одним из самых обширно развивающихся регионов в дельте Жемчужной реки с отличными условиями для дальнейшего роста".

Политика открытости сделала Чжухай более привлекательным для инвесторов и позволила городу раскрыть свой потенциал для развития. Многие иностранные предприятия проявили интерес к мегаполису, где у высококачественных предприятий имеются все условия для стремительного роста.

Гонконгская компания Print Rite Group воспользовалась преимуществами СЭЗ и открыла в Чжухае собственный завод по производству печатной ленты. Глава правления Print Rite Holdings Co., Ltd. Хэ Лянмэй (He Liangmei) отмечает: "Расположенный в непосредственной близости от Гонконга и Макао Чжухай предоставляет более дешевую землю и рабочую силу. Местные власти поддерживают компании в вопросах создания инноваций и технологической модернизации". На сегодняшний день продукция предприятия экспортируется в более чем 120 стран и регионов по всему земному шару.

Именно благодаря эффективным законодательным механизмам и упрощенным таможенным процедурам, Чжухай завоевал популярность у международных компаний. В первом квартале текущего года город подписал более 30 соглашений о реализации крупных проектов в самых различных сферах - от производства оборудования и новых материалов до развития информационных технологий и фармацевтики. Совокупная стоимость этих контрактов превышает 5,8 млрд долл. США.

Чтобы удерживать капитал в долгосрочной перспективе, город должен сохранять свои конкурентные преимущества, расширяя перечень привилегий для инвесторов. В этом аспекте власти Чжухая уже определили свое следующее стратегическое преимущество: укрепление сотрудничества с Макао и Шэньчжэнем с целью создания хаба для эффективного распределения ресурсов - человеческого капитала, технологий и финансов.

Мост между Гонконгом, Чжухаем и Макао обеспечил удобное транспортное сообщение между регионами, способствуя углублению партнерских связей. Благодаря этой важной магистрали, продолжительность поездки из Чжухая до Гонконга сократилась с 4,5 часов до одного часа.

После открытия моста многие международные предприятия отрасли потребительских товаров рассматривают возможность открытия собственных складов на территории Чжухая. Здесь они получают эффективный сервис по низким фиксированным ценам, а также доступ к обширному пулу специалистов в сфере менеджмента.

Дин Лицян (Ding Liqiang) не понаслышке знает о тех радикальных изменениях, которые принес Чжухаю этот важный инфраструктурный объект. Он приехал в Чжухай, чтобы открыть компанию, специализирующуюся на международной Интернет-торговле. За последние три года предприятие Дина наращивает объемы продаж на 50% в год. По мнению предпринимателя, на сегодняшний день Чжухай является крупным логистическим узлом, центром современного сервиса и новыми вратами Китая во внешний мир.

Как отмечает секретарь Чжухайского комитета КПК Го Юнхан (Go Yonghang), для укрепления партнерских связей с Макао власти Чжухая не только предоставили политическую поддержку и расширили сферу сотрудничества, но и приложили значительные усилия для развития инновационных отраслей промышленности и бизнеса. В данный момент город планирует создание зоны углубленного сотрудничества между Гуандуном и Макао.

Расположенная на территории городской агломерации Чжухая Зона свободной торговли "Хэнцинь" служит центром реализации совместных проектов с участием Макао и Чжухая. За десять лет существования ЗСТ накопила впечатляющий послужной список из 440 системных инноваций. Сегодня ВВП зоны растет в среднем на 64% в год.

Расширение сотрудничества с соседним Шэньчжэнем также стимулирует развитие Чжухая. "Наш город взял на себя инициативу по оптимизации промышленных ресурсов Шэньчжэня, содействию потоку высокотехнологичных факторов и созданию современной промышленной системы, обладающей конкурентоспособностью на международном уровне", - подчеркивает Го Юнхан.