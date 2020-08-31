ISLE 2020 пройдет в китайской столице LED-технологий – Шэньчжэне

ШЭНЬЧЖЭНЬ (SHENZHEN), Китай, 31 августа 2020 г. /PRNewswire/ -- ISLE , международная выставка широкоформатных дисплеев, аудиовизуальных систем, наружной рекламы и светодиодного оборудования, открывается 31 августа на территории выставочного комплекса Shenzhen World Exhibition & Convention Center (Shenzhen World) - нового экспоцентра, расположенного всего в 7 км от аэропорта Шэньчжэня.

ISLE 2020 с выставочной площадью в 100 000 кв. м и 1600+ экспонентами охватывает все сегменты цепочки поставок отрасли широкоформатных дисплеев, светодиодного освещения, аудиовизуальных систем и наружной рекламы.

"Шэньчжэнь - один из самых инновационных городов Китая и крупная база по производству светодиодного оборудования. Выставка ISLE 2020 на территории нового шэньчжэньского экспоцентра открывает покупателям доступ к лучшим китайским производителям LED-продукции, чьи заводы расположены на расстоянии всего 30 минут езды от выставочной площадки. Платформа ISLE предоставляет полный спектр коммерческих, информационных и аналитических возможностей для участников отрасли", - прокомментировал генеральный директор ISLE Ли Инцзе (Li Yingjie).

Главные моменты ISLE 2020

Новые сценарные экспозоны

Организаторы ISLE 2020 представят пять отдельных экспозон, представляющих комплексные решения для различных сценариев применения LED, аудиовизуальных систем и наружной рекламы: руководство в условиях чрезвычайных ситуаций, аудиовизуальные системы 5G, кампус будущего, смарт-столбы 5G и интеллектуальная реклама. Посетители этих зон имеют возможность познакомиться с комплексной экосистемой.

Онлайн-шоурум и шоу звезд ISLE

Онлайн-шоурум ISLE - это канал, созданный для круглосуточной поддержки бизнеса. На платформе будут представлены десятки тысяч продуктов в 12 категориях и 590 рыночных сегментах.

В рамках шоу звезд ISLE будут проходить прямые трансляции с мероприятия и презентации крупнейших экспонентов.

Презентации сотен новых продуктов

Высокотехнологичные компании представят на ISLE 2020 сотни новых продуктов, включая:

дисплейная стена сверхбольшого формата Crystal LED от SONY

новые LED UMini 0.9 и Upanel 0.7 от Unilumin

Новейшие COB LED 0,9 мм и Micro-LED 0,6 мм, система видеоконференции LEDHUB 138' от Ledman, а также креативные светодиодные дисплеи бренда Apexls сферической, кубической, треугольной и круглой формы;

дисплей Infinity 2.0 COB с перевернутыми кристаллами 0,7 мм—2,5 мм интеллектуальные сенсорные экраны iView от Cedar;

Новейшие аудиовизуальные продукты Danacoid на базе IP, смарт-экран и платформа для управления видеоконференциям "ВСЕ В ОДНОМ", система распределенного управления DM-IMX16.

Компания Hongzhe Technology (официальный представитель Samsung в КНР) представит Samsung The Wall - 98-дюймовый коммерческий дисплей формата 8K с применением микросветодиодов типа Flip-Chip 0,84/1,26

Ведущие отраслевые форумы

В рамках ISLE 2020 состоятся более 30 отраслевых форумов и семинаров, включая мероприятие по выбору лучших китайских систем видеоконференций, организуемое ISLE совместно с подразделением прикладного применения LED-дисплеев Китайской ассоциации производителей оптики и оптоэлектроники.