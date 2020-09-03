Передовые рекомендации по лечению рака от NCCN теперь доступны на иностранных языках

ПЛИМУТ-МИТИНГ (PLYMOUTH MEETING), Пенсильвания, 3 сентября 2020г. /PRNewswire/ -- Альянс National Comprehensive Cancer Network® ( NCCN ®) сегодня представил версии руководства NCCN Guidelines ® по лечению распространенных видов рака на нескольких языках. Экспертные рекомендации на французском, немецком, итальянском, португальском, русском и испанском можно получить абсолютно бесплатно на портале NCCN.org/global или в приложении Virtual Library of NCCN Guidelines®.

Деятельность NCCN направлена на разработку и оптимизацию высококачественных, эффективных, ориентированных на нужды пациентов протоколов лечения онкологических заболеваний. NCCN Guidelines является общепризнанным стандартом клинического руководства и политики в области лечения рака, а также самым подробным и регулярно обновляемым клиническим руководством среди всех подобных документов вне зависимости от области медицины. Над разработкой этого руководства работали профильные мультдисциплинарные группы экспертов из 30 ведущих онкоцентров США.

"NCCN стремится непрерывно расширять библиотеку глобальных ресурсов, предоставляющих пациентам и медикам доступ к самым современным стандартам лечения раковых заболеваний по всему земному шару, - прокомментировал главный исполнительный директор NCCN д.м.н. Робрет Карлсон (Robert W. Carlson). - Почти половина всех зарегистрированных пользователей нашей сети проживают за пределами США, и многие из них не столь хорошо владеют английским языком. Руководствами NCCN Guidelines пользуются пациенты и медики в более чем 180 странах мира. Увеличивая перечень рекомендаций в переводе на другие языки, мы расширяем доступ к критически важной информации нашим коллегам в Европе и других регионах земного шара".

В числе недавно переведенных документов NCCN Guidelines представлены руководства по лечению следующих типов рака:

Острый миелоидный лейкоз (ОМЛ) – на португальском и испанском

В-клеточные лимфомы - на французском, немецком, итальянском и испанском

Рак молочной железы - на испанском

Хронический лимфолейкоз/мелкоклеточная лимфоцитарная лимфома (ХЛ/МЛЛ) - на португальском и испанском

Рак толстой кишки - на испанском

Рак желудочно-кишечного тракта - на испанском

Волосатоклеточный лейкоз - на итальянском и испанском

Раковые образования головы и шеи - на испанском

Лимфома Ходжкина - на итальянском и испанском

Меланома (кожи) - на испанском

Генерализованная плазмоцитома - на португальском и испанском

Немелкоклеточный рак легкого - на итальянском и испанском

Первичная кожная лимфома - на итальянском и испанском

Т-клеточная лимфома - на итальянском и испанском

NCCN также предоставляет базовые принципы поддерживающей терапии, включая русскоязычную версию Руководства NCCN по управлению токсичностью иммунотерапии, охватывающую связанные с иммунотерапией побочные эффекты (irAE), вызываемые ингибиторами иммунных контрольных точек и терапией T-клетками с химерными антигенными рецепторами (CAR). NCCN Distress Thermometer – инструмент для оценки и коррекции психосоциального здоровья онкологических больных – также был переведен на 46 языков мира, включая французский, немецкий, итальянский, португальский, русский и испанский.

Кроме рекомендаций для взрослых пациентов с раковыми заболеваниями NCCN недавно анонсировала перевод руководства NCCN Guidelines для лечения острого лимфобластного лейкоза у детей на португальский и испанский языки.

Ознакомиться с полным перечнем и загрузить 24 адаптированных версии и 230 переводов рекомендаций NCCN на 47 языках мира можно на веб-сайте NCCN.org/global/international_adaptations.aspx . Международная команда NCCN также предлагает версии руководств для пациентов на нескольких языках, включая чешский, французский, немецкий, итальянский, русский и испанский. Организация NCCN предоставляет Руководящие принципы NCCN для стратификации ресурсов NCCN Guidelines ( NCCN Framework ™) и справочник NCCN Harmonized Guidelines ™, содержащий оптимальные рекомендации и конструктивные алгоритмы адаптации различных схем лечения в условиях ограниченных ресурсов - например, в странах с низким и средним уровнем доходов населения.

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