Adyen открывает представительство в Дубае для расширения деятельности на ближнем востоке

АМСТЕРДАМ, 10 ноября. /PRNewswire/. Компания Adyen (AMS: ADYEN), предлагающая глобальную платежную платформу, пользующуюся популярностью у многих ведущих компаний мира, сегодня объявила о намерении расширить свою географию на Ближний Восток. Поддерживая развитие инноваций и диверсификацию деловой среды на Ближнем Востоке, компания открыла свое представительство в Дубае. Это позволит существующей торговой базе Adyen легко распространиться на данный регион и предоставить местным продавцам доступ ко всем возможностям платформы Adyen.

«Мы очень рады открытию своего представительства в Дубае, это невероятно динамичный рынок, — заявил глава ближневосточного подразделения компании Adyen Сандер Маэртенс (Sander Maertens). — Для нас важно иметь возможность предлагать нашим продавцам услуги местных специалистов — именно поэтому крайне важно открыть региональное представительство».

Предложение широкого спектра местных способов оплаты, с тем чтобы покупатели могли выбирать для себя наиболее предпочтительные из них, имеет жизненно важное значение для успешной деятельности в сети. Для того чтобы дать своим продавцам возможность лучше обслуживать их покупателей в ближневосточном регионе, платформа Adyen интегрировалась с целым рядом ключевых способов оплаты, среди которых Fawry, Mada, Meeza, KNET, NAPS, BENEFIT и OmanNet.

«Инвестирование в наше глобальное присутствие для поддержки наших продавцов — это то, над чем мы постоянно работаем, а для них это очень интересный регион, — заявил соучредитель и генеральный директор компании Adyen Питер ван дер Доэс (Pieter van der Does). На ближневосточном рынке происходит множество событий, и мы рады стать его частью».

О компании Adyen

Adyen (AMS: ADYEN) — платежная платформа, пользующаяся предпочтением многих ведущих компаний мира и обеспечивающая современную универсальную инфраструктуру, непосредственно стыкующуюся с платежными системами Visa и Mastercard, а также с другими платежными ресурсами, популярными среди потребителей по всему миру. Adyen обеспечивает беспрепятственное прохождение платежей через Интернет, мобильные устройства и платежные терминалы в торговых точках. К числу клиентов компании Adyen, имеющей свои представительства по всему миру, относятся Facebook, Uber, Spotify, Casper, Bonobos и L'Oréal. Открытие новых офисов, описанное в настоящем пресс-релизе, подчеркивает непрерывное развитие бизнеса компании Adyen в различных регионах на протяжении многих лет.