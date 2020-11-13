Суд частично оправдал фигурантов дела о нападении на сотрудника ФСБ в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 ноября. /ТАСС/. Военный суд в Санкт-Петербурге огласил приговор шестерым фигурантам дела о нападении на сотрудника ФСБ в центре города, инсценировки ДТП с его участием, съемок этого на видео для публикации на YouTube, организованных его сослуживцем. Как сообщили в пятницу журналистам в объединенной пресс-службе судов города, только двое из них получили реальный срок лишения свободы, по большинству эпизодов преступлений о нападении на силовика фигуранты были оправданы.

Фигурантами дела были экс-сотрудник ФСБ Максим Викторов, Иван Гончаров, Николай Зимин, Антон Клюга, Сергей Кононок и Роман Никитин. "Окончательное наказание Кононку - лишение свободы на срок 1 год и 6 месяцев в колонии строгого режима. Окончательное наказание Клюгу - 1 год в колонии строгого режима", - говорится в сообщении. Приговоры с лишением свободы назначены с учетом того, что ранее они уже были осуждены и не отбыли до конца наказание.

Фигуранты дела были задержаны в январе этого года. Как считали следователи, организовать преступление решил Викторов, который испытывал неприязнь к своему сослуживцу. Для этого он привлек своего друга Никитина, который решил организовать избиение и публичное оскорбление оперативника ФСБ для его дискредитации, а также инсценировать ДТП с его участием. Для преступления он привлек Зимина, Кононка, Гончарова и Клюгу, а также купил на авторынке машину "Нива". 15 января, согласно материалам дела, фигуранты совершили ДТП с участием машины оперативника спецслужбы, а затем несколько раз ударили его, оскорбили и продолжали оскорблять в отделе ГИБДД, куда все приехали для оформления аварии. Все происходящее было записано на видео, размещение которого на YouTube также организовал Никитин.

Фигурантов обвиняли по статьям об организации применения насилия в отношении представителя власти (ч. 3 ст. 33, ст. 318 УК РФ), а также оскорблении представителя власти (ч. 3 ст. 33, ст. 319 УК РФ), умышленном причинении вреда чужому имуществу (ст. 33, ч. 1 ст. 167 УК РФ) и превышению должностных полномочий (ст. 286 УК РФ).

В итоге военный суд оправдал Никитина, Викторова, Зимина и Клюга по статьям о насилии и оскорблениях представителя власти из-за отсутствия в их действиях составов преступлений. По остальным статьям фигурантам назначены штрафы по 10 тыс. рублей. Обвинение Викторову по статье о превышении полномочий суд исключил из дела. Суд также отказал во взыскании с фигурантов дела ущерба на сумму почти в 500 тыс. рублей в пользу потерпевшего. Машину "Нива", которая использовалась для инсценировки аварии, суд постановил конфисковать.