СМИ: данных о пострадавших в ходе полицейской операции в Монреале пока нет

ОТТАВА, 13 ноября. /ТАСС/. Информации о пострадавших в ходе спецоперации в Монреале, где, возможно, десятки людей были взяты в заложники, пока не поступало. Об этом в пятницу сообщил канадский франкоязычный телеканал TVA со ссылкой на источник в полиции города.

По его данным, на крыше одного из зданий, в котором, возможно, находится офис французской студии по производству видеоигр Ubisoft, находятся несколько десятков людей. При этом, продолжает телеканал, который показал съемку места происшествия с вертолета, паники среди этих людей не наблюдается.

В районе пересечении улицы Сен-Виатур и бульвара Сен-Лоран сейчас отмечено большое скопление полиции, в том числе спецназа.

Информация о захвате заложников в Монреале могла быть ложной, сообщил TVA. По его данным, ситуация "стала разряжаться". Возможно, что проведение спецоперации было необоснованным.

Ранее сообщалось, что десятки людей могли быть взяты в заложники.