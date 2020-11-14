В Костромской области задержали наркоторговцев, продававших наркотики через интернет

ТАСС, 14 ноября. Организатор и активный участник межрегиональной группы, которая занималась реализацией синтетических наркотиков через интернет, задержаны в Костромской области. Об этом ТАСС в субботу сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Сотрудники УМВД России по Костромской области задержали предполагаемых организатора и активного участника группы, занимавшейся реализацией наркотиков через интернет-магазин в теневом сегменте сети", - сказала она.

По словам Волк, 25-летний главарь группы распределял деньги между курьерами, передавал им информацию о местонахождении оптовых партий, определял регионы для распространения запрещенного товара и маршруты передвижения. У его помощника, который также был задержан полицейскими, изъято 230 свертков приготовленных к сбыту наркотиков. Еще 400 закладок оперативники обнаружили в тайниках, которые были оборудованы на территории Калужской и Брянской областей.

"Деятельность других соучастников, пятерых жителей Московской области, полицейские пресекли летом этого года. Из незаконного оборота было изъято более полутора килограммов синтетических наркотиков, а также оборудование для их упаковки и фасовки", - добавила представитель МВД.

Расследование уголовных дел, возбужденных по статьям "Приготовление к преступлению и покушение на преступление" и "Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов", продолжается. Подозреваемые арестованы.