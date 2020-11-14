В Москве задержали мужчину, укравшего фотографии из антикварной лавки

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали мужчину, который украл из антикварной лавки в центре Москвы старинные фотографии, а также другие ценные вещи почти на 3 млн рублей. Об этом ТАСС в субботу сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

Как отметили в главке, в полицию с заявлением обратился 51-летний москвич. Мужчина сообщил, что является владельцем антикварной лавки на Пушечной улице. По его словам, на одном из аукционов в Нижнем Кисловском переулке он увидел на столах старинные фотографии, а также другие дорогостоящие предметы из своей коллекции. Владелец аукциона сообщил ему, что эти антикварные вещи он купил. Материальный ущерб составил 2,9 млн рублей.

"В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска в Московской области задержали подозреваемого - 55-летнего мужчину. Установлено, что он работал у заявителя в антикварной лавке и имел доступ к материальным ценностям. Похищенные антикварные предметы изъяты", - сказали в пресс-службе.

Возбуждено уголовное дело по статье о краже (ст. 158 УК РФ). В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.