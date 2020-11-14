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Пострадавшая при взрыве газа в квартире умерла в больнице Волгограда

Взрыв в новостройке произошел 27 октября

ВОЛГОГРАД, 14 ноября. /ТАСС/. Пострадавшая молодая хозяйка квартиры в новостройке в Волгограде, в которой в конце октября произошел взрыв газа, умерла в больнице. Об этом сообщил ТАСС в субботу представитель комитета здравоохранения Волгоградской области (облздрава).

27 октября в одной из новостроек Кировского района Волгограда произошел взрыв, в результате которого хозяйка квартиры, работник ресурсоснабжающей организации и представитель обслуживающей компании получили ожоги. Хозяйка жилплощади в возрасте 23 лет находилась в крайне тяжелом состоянии, еще одна женщина - в тяжелом состоянии, пострадавший мужчина - в состоянии средней степени тяжести.

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"Девушка, хозяйка квартиры, пострадавшая от взрыва, скончалась", - сказал представитель комитета.

По данным пресс-службы АО "Волгоградгоргаз", причиной ЧП стало нарушение правил проведения газоопасных работ, которые выполняла компания "Техносервис". Ранее сообщалось, что по данному факту следственное управление СК РФ по Волгоградской области и прокуратура региона организовали проверки.

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