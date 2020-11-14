Пострадавшая при взрыве газа в квартире умерла в больнице Волгограда

ВОЛГОГРАД, 14 ноября. /ТАСС/. Пострадавшая молодая хозяйка квартиры в новостройке в Волгограде, в которой в конце октября произошел взрыв газа, умерла в больнице. Об этом сообщил ТАСС в субботу представитель комитета здравоохранения Волгоградской области (облздрава).

27 октября в одной из новостроек Кировского района Волгограда произошел взрыв, в результате которого хозяйка квартиры, работник ресурсоснабжающей организации и представитель обслуживающей компании получили ожоги. Хозяйка жилплощади в возрасте 23 лет находилась в крайне тяжелом состоянии, еще одна женщина - в тяжелом состоянии, пострадавший мужчина - в состоянии средней степени тяжести.