В Петербурге вновь загорелось здание бывшего "Ленинградского электромеханического завода"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 ноября. /ТАСС/. Пожар вновь возник в субботу в здании бывшего "Ленинградского электромеханического завода" (ЛЭМЗ) в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.

"14 ноября в 13:46 мск поступило сообщение о пожаре по адресу: Красносельский район, Петергофское шоссе, дом 73. В производственном здании происходит горение на кровле на площади 60 кв. метров. В 13:58 мск пожару присвоен повышенный ранг сложности №2. В 14:21 мск пожар локализован, [объявлена] ликвидация открытого горения, ранг пожара понижен до № 1", - говорится в сообщении.

Сведения о пострадавших на данный момент не поступали. К ликвидации пожара привлечено от МЧС 12 единиц техники и 48 человек личного состава.

Это второй за сутки пожар в здании бывшего завода. В пятницу вечером производственном здании происходило горение на третьем этаже на площади 600 кв. метров и четвертом этаже на площади 600 кв. метров. Пожару был присвоен третий ранг сложности из пяти возможных. Ликвидировать возгорание удалось в субботу утром.